PMA apreende carreta com 38 mil litros de diesel transportados ilegalmente e autua empresa paranaense em R$ 19,5 mil

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização na rodovia BR 163, na altura do Km 21, e apreenderam ontem (23) à noite, um veículo trator, com uma carreta do tipo tanque, transportando combustível (produto perigoso) ilegalmente. O veículo transportava 38.000 litros de diesel sem a licença ambiental. O combustível seguia da cidade de Araucária (PR) e seria descarregado em Naviraí.

O caminhão e o combustível foram apreendidos. A empresa transportadora de derivados de petróleo com sede jurídica em Araucária (PR), proprietária do combustível, foi autuada administrativamente e multada em R$ 19.500,00.

O produto perigoso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses. Também poderão responder por crime ambiental de transporte de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

Fonte: Policia Militar Ambiental