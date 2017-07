FPA Análise de Mídia – 24/7

CAPA – Manchete principal: “Professor chega a falta 30 dias por ano em SP” COLUNA PAINEL – ARTISTAS CONTRA TEMER: O grupo de artistas que encabeça o movimento “342 agora” quer se reunir com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Eles pressionam deputados a votarem pela aprovação da denúncia contra Michel Temer e pretendem demonstrar apoio à atuação do Ministério Público. Interlocutores da trupe procuraram assessores da PGR pedindo o encontro — a ideia é fazer o ato antes de 2 de agosto, data em que está marcada a votação da primeira ação contra o presidente na Câmara. Em meio ao recesso, a pressão dos artistas sobre os deputados continuou. Eles conseguiram mais três declarações de apoio à denúncia em uma semana. 207 parlamentares dizem ser a favor da investigação contra Michel Temer. COLUNA PAINEL – MARCOS VALÉRIO: Quem teve acesso à delação de Marcos Valério aponta uma lista de inconsistências e lembra que, no último rascunho que ele apresentou ao Ministério Público de Minas, atribuiu crimes a políticos que morreram antes dos fatos que narrava terem supostamente ocorrido. COLUNA PAINEL – LULA: Aliados de Lula aconselham a defesa do petista a explorar trecho da sentença em que o juiz Sergio Moro diz que “jamais afirmou” que os “valores obtidos pela Construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente”. Conselheiros de Lula lembram que o processo só foi distribuído para o juiz de Curitiba porque, na ocasião, prevaleceu a tese de que havia vínculo entre o caso e os desvios na Petrobras. “Juízes de SP contrariam lei, dividem os dias de férias e geram custo extra”

“Delator da JBS usou quatro aparelhos para gravar procurador” “Estridente, trio de deputados assume linha de frente da defesa de Temer” – O trio é formado por Darcísio Perondi, Carlos Marun e Beto Mansur. No cardápio de frases pró-Temer, há pérolas como [a delação de Joesley] “vale tanto quanto uma nota de R$ 2,37” (de Marun), “Michel Temer é vítima de um conluio montado pelo satânico Janot” (de Perondi) e “Michel está com a faca nos dentes e vamos vencer” (de Mansur). A reportagem mostra como esses deputados definem a sua relação com Michel Temer e o que os motiva a atuar em prol de um governo com 7% de aprovação. “Membros do MBL, de discurso contra loteamento, ocupam cargos pelo país” “Prefeito tucano ligado ao MBL dança ‘Despacito’ e ri do PT nas redes” – As postagens incomodaram o diretório municipal do PT, que na semana passada entrou com uma representação no Ministério Público por improbidade administrativa. A direção petista alega que Marchezan “utiliza indevidamente a estrutura” da prefeitura para incitar o ódio político. À queixa, foram anexadas 50 páginas de exemplos. Entre eles, há um vídeo em que Marchezan diz estar “em um dos porões da prefeitura” e ter se lembrado de Lula porque o local costumava abrigar uma cadeia. Outro são os chamados “decretos de sexta-feira”, nos quais Marchezan lista “ordens” para o fim de semana (“no uso da atribuição que lhe confere a zoeira”). Um artigo de um deles, o que permitia “comemorar as festas de São João”, diz que “se você pertence a certos partidos vermelhos, está proibido formar quadrilha.”

O presidente do diretório municipal do PT, Rodrigo Dilelio, nega a tentativa de censurar Marchezan. “Alegamos um uso indevido da máquina pública para se autopromover. É um perfil pessoal, mas de uso oficial do prefeito”, diz. “Ele está em meio a uma campanha de ódio contra servidores e partidos.” “Por regras para 2018, Congresso deve aprovar reforma política esvaziada” – O Congresso deve votar em agosto um projeto esvaziado de reforma política, com foco na criação de mais um fundo público de financiamento dos candidatos. Os parlamentares estudam retomar o modelo de doações empresariais, proibido desde 2015 pelo STF (Supremo Tribunal Federal), apesar do escândalo da Lava Jato, que atingiu em cheio empresas doadoras de campanhas. Apesar do grande volume de propostas debatidas na Câmara e no Senado –que incluem até a volta do parlamentarismo o resultado final tende a ser esquálido. Deputados e senadores já admitem que o debate deve ficar restrito a quatro pontos. Além do financiamento, deve ser analisada mudança do atual modelo das eleições de deputados e vereadores para o chamado “distritão” –pelo qual são eleitos os mais votados. Deverão avançar, ainda, discussões sobre o fim das coligações e a aprovação de uma cláusula de barreira –ou desempenho– para evitar a proliferação de partidos nanicos. Por essa regra, para ter acesso a recursos públicos, uma sigla precisa atingir percentual mínimo de votos no país. “Caixa tenta atrelar serviços a saque do FGTS”

“São Paulo viola privacidade em programa wi-fi Livre”

“Recuperação do crédito não deve elevar endividamento” “Empresa da família de ministro leva 70% do subsídio a milho em programa” – A Amaggi, empresa da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, mostrou um apetite sem precedentes neste ano em leilões de PEP (Prêmio de Escoamento do Produto) para subvencionar o transporte de milho, ao adquirir aproximadamente 70% do subsídio leiloado, segundo dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) vistos pela Reuters. A empresa, uma das maiores do agronegócio da América Latina, arrematou prêmios para apoiar o transporte de cerca de 730 mil toneladas de milho até dia 13 de julho, de um total de pouco mais de 1 milhão de toneladas negociadas em leilões desde 4 de maio, quando o governo federal iniciou o programa para dar suporte aos preços do cereal, pressionados pela safra recorde no Brasil. Os subsídios são conquistados em leilões, e não há evidência de que Maggi tenha agido para favorecer sua empresa. Entretanto, os resultados ressaltam uma situação incomum no Brasil, em que o principal funcionário do Ministério da Agricultura tem ligações com uma importante companhia do agronegócio. Praticamente todos os leilões deste ano foram voltados para o milho de Mato Grosso, o maior produtor brasileiro do cereal, onde a Amaggi tem atuação mais forte e onde os preços também sofreram mais o efeito de uma colheita recorde. Isso exigiu o programa do governo, que, por lei, precisa garantir uma remuneração mínima aos agricultores. CAPA – Manchete principal: “Investimento público terá menor taxa em 15 anos” “‘Espião’ abandonado” – A reportagem descreve a situação de abandono dos dois Veículos Aéreos Não Tripulados adquiridos no final do segundo governo Lula. Na época, o objetivo era que o Brasil adquirisse 14 VANTs para a utilização da PF. As aeronaves seriam utilizadas para colher informações. De acordo com a apuração, as duas aeronaves estão parcialmente desmontadas dentro de um hangar, numa cidade no Paraná. A pista de pouso está coberta de mato. O Globo afirma que a gestão José Eduardo Cardozo não admite publicamente, mas o esvaziamento do projeto teria ocorrido porque não houve o retorno esperado no combate ao crime. Porém, a reportagem também traz o comentário de uma fonte não identificada que diz ser uma injustiça esse tipo de avaliação porque o projeto nunca chegou a ser executado de fato. Procurada, a PF informou que o projeto dos VANTs foi interrompido para ser repensado e readequado a partir de novas tecnologias de sistema de imagem e comunicação em tempo real. “Corte ameaça serviços aos trabalhadores” – O corte de verbas no Ministério do Trabalho (MTb) pode atingir não apenas o serviço de fiscalização contra o trabalho escravo e o trabalho infantil, como mostrou ontem a coluna de Lauro Jardim, no GLOBO, mas também afetar outros serviços essenciais na área, entre eles o de emissão da Carteira de Trabalho. A informação foi confirmada por duas fontes da pasta. Em julho, o MTb aprofundou as restrições orçamentárias para todas as superintendências estaduais. Na área de fiscalização, o contingenciamento é de 70% das verbas previstas no Orçamento de 2017, enquanto nos gastos administrativos, o corte impedirá a utilização de 30% do valor orçado. Com a supressão de 70% das verbas disponíveis, as ações de fiscalização ficarão praticamente inviabilizadas. Gastos com deslocamento e alimentação dos fiscais em campo serão diretamente afetados, afetando especialmente as ações de combate ao trabalho escravo e ao uso de mão-de-obra infantil, que dependem de flagrantes e demandam um custo logístico maior. Em alguns estados, a previsão é que as ações de fiscalização sejam interrompidas já em agosto, o que o Ministério oficialmente nega. Os cortes deverão ser confirmados pelo governo no próximo dia 30, quando for divulgado o decreto de execução orçamentária de 2017. No caso do Ministério do Trabalho, a previsão orçamentária de R$ 812 milhões já havia sido cortada para R$ 444,8 milhões e agora será reduzida ainda mais. Oficialmente, o MTb afirma que será possível preservar serviços essenciais, como fiscalização e emissão de Carteira de Trabalho, mas, reservadamente, técnicos da pasta admitem que o impacto negativo do arrocho nestes serviços será inevitável pela falta de verba.

A reportagem é muito relevante, mas não consta nem na capa do jornal. O problema é que ela acaba sendo mais especulativa do que baseada em dados, o que faz da informação uma possibilidade e não um fato. “Dividido, PSB corre o risco de se esfacelar” “Fachin deve perder metade do caso Odebrecht” – Dos 78 inquéritos abertos até o momento por Edson Fachin na Lava Jato, 24 já foram redirecionados para outros juízes. A tendência é que o número de processos redirecionados chegue a 40 se todos os pedidos de redirecionamento feitos pela PGR forem atendidos. O redirecionamento ocorre porque a irregularidade que está sendo investigada no caso não tem a ver com desvios na Petrobrás. A mudança é utilizada por políticos de maneira interpretativa duvidosa: O deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), por exemplo, soltou nota intitulada “Fachin atende pedido da PGR e retira Betinho Gomes da LavaJato”, no dia 25 de maio, logo após seu caso migrar para as mãos do ministro Ricardo Lewandowski. Seu inquérito foi um dos primeiros a ser redistribuídos. Betinho é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma acusação que não está relacionada à Petrobras e nega envolvimento em irregularidades. “Ainda seguindo o dinheiro” – Passados quase dez meses desde a prisão de Eduardo Cunha em função da descoberta de depósitos de um cliente da Petrobras para ele na Suíça, a Lava-Jato ainda não sabe quem são os donos de pagamentos que tiveram a mesma origem. O mistério envolve 11 contas de offshores que receberam US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 13,2 milhões) em 2011 e 2012 da conta do operador José Augusto Rezende Henriques. A suspeita é que os valores tenham tido representantes de políticos do PMDB como beneficiários. Se conseguir negociar um acordo de colaboração premiada com a Lava-Jato, Cunha deve ser cobrado a dizer quem, além dele, recebeu os valores pagos por Henriques. A transação tem como pano de fundo um contrato frustrado da Petrobras para compra de um campo seco de petróleo na República do Benin, país africano, que resultou em um pagamento ilegal na Suíça de US$ 10 milhões da empresa CBH ao operador. Henrique redistribuiu a maior parte dos valores para um total de 15 contas, entre elas a Orion SP, empresa de Cunha no exterior usada para receber propina. “No MS, fraude com gado por propina” – Uma auditoria feita pelo Ministério da Agricultura nos documentos entregues pela JBS na delação premiada detalhou como se dava o esquema de pagamento de propinas a políticos do Mato Grosso do Sul, usando a compra e o abate de bovinos. Os fiscais chegaram à conclusão que o gado era vendido e pago, mas nunca entregue ao comprador. O Jornal Nacional teve acesso às notas fiscais e a guias de trânsito animal que mostram como a fraude que era operada por políticos e pelos donos da JBS, os irmãos Wesley e Joesley Batista. “No caso das guias de trânsito em que houve a consulta aqui ao Ministério da Agricultura, através da superintendência, nós não verificamos a existência do abate daqueles lotes correspondentes. Então, não tem registro de entrada daqueles bovinos no frigorífico”, detalhou Celso de Souza Martins, superintendente federal de agricultura no Mato Grosso do Sul. Só nos últimos 10 anos, a J&F, holding que controla todas as empresas do grupo JBS, teria pago R$ 150 milhões em propina em troca de descontos de R$ 500 milhões no ICMS só no MS.

Wesley Batista entregou ao MPF uma lista com 56 notas fiscais do frigorífico Buriti, pelo fornecimento de carne, e 23 notas de compra de gado vivo de 12 pecuaristas. O Ministério da Agricultura informou que “não foram encontrados registros de ocorrência dos abates” dos animais em nenhuma dessas transações. Wesley disse que o Buriti foi usado pelo governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), para lavar dinheiro de propina. Um dos executivos do grupo, Valdir Boni, era o responsável por buscar as notas fiscais e fazer os pagamentos. “Investimento em queda livre” – O investimento público federal é hoje o retrato da deterioração fiscal brasileira. Com arrecadação fraca e um Orçamento engessado, o governo foi obrigado a jogar o investimento — principal alvo dos cortes de gastos — no chão. Obras importantes de infraestrutura estão paradas por falta de recursos. Diante disso, o Brasil caminha para fechar o ano com a pior taxa de investimento dos últimos 15 anos. Segundo levantamentos feitos por técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo pesquisador do Ibre/FGV Manoel Pires, nesse período, a taxa de investimento do governo federal atingiu seu nível mais baixo, de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2003. A expectativa em relação a uma retomada dos investimentos recairia, então, sobre o setor privado. O volume de investimentos subiu para 1,1% do PIB em 2010, mas, desde então, vem caindo. Em 2015, chegou a 0,7% do PIB. No ano passado, houve um leve aumento, para 0,8% do PIB, mas isso não significa que a equipe econômica teve espaço para ampliar os investimentos. De acordo com Pires, que já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, essa alta ocorreu porque o governo ampliou a meta fiscal de 2016 para um déficit de R$ 170 bilhões, o que permitiu o acerto de contas que estavam atrasadas. Para este ano, a meta é de um déficit de R$ 139 bilhões. Um exemplo da penúria é o programa Avançar, com previsão de R$ 56,6 bilhões de recursos públicos a serem aplicados entre 2017 e 2018, na conclusão de 10 mil obras paralisadas, em todo o país. O programa seria anunciado com pompa no fim de junho. Hoje, já não há mais data para seu lançamento. Uma obra emblemática é a construção da ponte do Rio Guaíba (RS), orçada em R$ 680 milhões e que já deveria ter sido entregue. Os blocos das estruturas já foram comprados, mas o governo não tem dinheiro para fazer a montagem. Outro exemplo, é a duplicação de trechos da BR-101 na Bahia. Prevista para iniciar em 2014, a obra ainda nem começou, porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não tem verba. Integrantes das pastas ligadas à infraestrutura, onde se concentram os investimentos, relatam que falta dinheiro hoje até para o custeio, que inclui o pagamento de prestadores de serviço e aluguéis. Considerando que o quadro fiscal está longe de ter uma solução de curto prazo e que o governo passou a combinar um teto para os gastos públicos com uma meta de resultado primário — o que o obriga a fazer um aperto maior no Orçamento —, a saída tem sido recorrer ao setor privado como indutor do crescimento. O especialista em infraestrutura Cláudio Frischtak, da Inter.B Consultoria, diz que, no setor privado, não faltam recursos para investir no Brasil, mas é necessário mitigar riscos legais, contratuais, regulatórios e relativos ao ambiente de negócios. Um quadro legal que proporcione segurança jurídica e um ambiente de negócios que gere confiança na estabilidade das regras do jogo são essenciais, afirma Frischtak: “Os recursos existem. Faltam bons projetos, há incertezas regulatórias, e tem uma questão macro, uma incerteza que afeta a percepção dos investidores. É preciso ter regras claras, agências reguladoras com credibilidade e modelos sustentáveis. Isso atrai gente. As agências precisam de autonomia financeira e decisória, precisam ser despolitizadas”. “Petrobras reajusta preços de gasolina e diesel mais uma vez”

“Temer se reúne com Meirelles, Skaf e Delfim” “Obras de rodovias leiloadas não avançam” – De seis concessões leiloadas no fim do governo Dilma Rousseff, apenas uma está com obras em andamento: a MGO, concessionária que reúne pequenas empreiteiras, responsável por um trecho da BR-50 que liga Minas Gerais a Goiás. Quatro estão com obras paradas, seja por dificuldade de financiamento ou licenciamento. E uma, administrada pelo grupo Galvão, deve ser devolvida à União em breve, porque as obras sequer começaram. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) aposta na edição de uma medida provisória, nos próximos dias, para desatar o nó. A MP deve ampliar o prazo para a realização de investimentos com a contrapartida da redução do pedágio. E é apontada por fontes do setor como a saída para destravar o crédito do BNDES, já que daria mais segurança a investidores interessados em se tornarem sócios das concessionárias. As seis rodovias foram leiloadas em 2013, seguindo um modelo que previa o compromisso das concessionárias de concentrar investimentos nos primeiros cinco anos de concessão e cobrar tarifas baixas. Em troca, teriam crédito barato do BNDES. Com a recessão e a Lava-Jato, a maior parte delas não conseguiu comprovar o fluxo de caixa previsto ou apresentar garantias ao banco e, assim, tiveram o empréstimo-ponte suspenso ou não conseguiram obter o de longo prazo. O empréstimo-ponte é um crédito mais imediato, com o qual as concessionárias tocam os primeiros investimentos, enquanto aguardam o de longo prazo, em condições mais vantajosas. CAPA – Manchete principal: “Câmara quer mudar delação premiada e prisão preventiva” “Novo Código Penal pode rever delação e preventiva” – A reportagem afirma que o novo Código está em discussão na Câmara, mas não informa o que, de fato, vai constar no relatório a ser apresentado pelo deputado João Campos (PRB-GO). A matéria trabalha em cima do que costuma ser dito nas discussões da comissão, mas não avança muito. O Estadão cita o relatório elaborado pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP) que pretende estipular um prazo máximo para as prisões preventivas. “’Cartola’ da CBF e a favor de cassinos no País” – A reportagem faz uma descrição de Vicente Cândido, deputado pelo PT e relator da reforma política, que tenta passar uma imagem contraditória e suspeita do parlamentar. A reportagem atribui a Cândido uma fala em favor da liberação dos cassinos no Brasil em meio ao processo de organização de defesa do mandato de Dilma Rousseff. Segundo o jornal, a fala ocorreu em fevereiro, mas não fica claro em qual situação. O texto ainda descreve o deputado como alguém que tem bom trânsito entre os partidos governistas. Ivan Valente (PSOL-SP) diz que ele foi escolhido relator da reforma por causa do trânsito que têm nos partidos conservadores. A reportagem ainda informa que o deputado do PT é Diretor de Ralações Internacionais da CBF e um dos líderes da chamada “bancada da bola”. Até o ano passado o petista era sócio do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, em um escritório de advocacia. O dado curioso é que a sociedade começou em 2007, quando Cândido se formou em direito. No mesmo ano ele foi nomeado vice-presidente regional do ABC na Federação Paulista de Futebol, então dirigida por Del Nero. Em tempo: depois da graduação, o deputado fez uma pós em direito tributário no Instituto de Direito Público (IDP), onde foi orientando do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas porque Del Nero convidaria um recém formado para ser seu sócio? “Fiz estágio antes. Eu já trabalhava com matéria tributária no Parlamento e tinha muita relação criada”, afirmou o deputado ao Estado. Segundo o petista, a sociedade com Del Nero terminou para que os negócios não fossem prejudicados. O presidente da CBF é investigado pelo FBI (equivalente à Polícia Federal dos Estados Unidos) por suspeita de receber propina em negociações envolvendo direitos de TV. Atualmente, o leque de atuação de Cândido na Câmara é amplo. Integra o “lobby” da legalização do jogo, protagoniza a defesa de anistia ao caixa 2 e foi um dos idealizadores da campanha de Maia à Presidência da Casa. “A relatoria da reforma política foi um dos pontos que negociei com Rodrigo Maia para arrumar votos para ele no mandato tampão. Em troca, ele precisaria dar espaço para o bloco de oposição. Então ele deu relatoria para o PT e disse: ‘Vai você, que tem uma relação mais ampla’. No segundo turno arrumei uns 32 votos no PT para o Maia do total de 58”, contou o petista. “Ele não foi escolhido por isso, mas de fato foi um dos primeiros deputados a defender meu nome. É meu amigo”, disse Maia ao Estado. “Base de ‘núcleo duro’ de Maia é o DEM” ENTREVISTA: ALFREDO SETÚBAL, presidente da holding Itaúsa – “’Eleição é a chance de corrigirmos a rota’” – Na entrevista, Setúbal se mostra condescendente com Temer e apoiador da agenda econômica atual. Além disso, é preocupante a leitura feita por ele sobre possíveis lideranças para a eleição de 2018.

Um dos maiores conglomerados do País, a Itaúsa, holding de investimentos do Itaú Unibanco, está em busca de novos negócios. Depois de adquirir uma participação minoritária no gasoduto NTS, que pertencia à Petrobrás, em parceria com a gestora canadense Brookfield, a Itaúsa anunciou, no último dia 12, a compra da Alpargatas em sociedade com o Cambuhy, braço de investimentos da família Moreira Salles, também sócia do banco.

Alfredo Setubal, presidente da holding, diz que a companhia tem cerca de R$ 3 bilhões para investir, mas não quer entrar em setores regulados pelo governo. Como o sr. vê os impactos da atual turbulência política na economia? As vendas vinham se recuperando ao longo dos últimos meses, mas depois da delação (dos irmãos Batista em maio, deu uma parada em junho. Em julho, vejo a demanda retomando um pouco na Duratex, que é o nosso termômetro industrial. Os setores mais afetados com queda de juros podem ter uma melhoria.

O sr. trabalha com um cenário de recuperação lenta? Sim. Mas, com tantas delações, fica difícil julgar o que pode acontecer ou não. De qualquer foram, gerou insegurança. Teremos as eleições no ano que vem, mas ainda não temos candidatos. Há algumas indicações, como o Lula, mais à esquerda; e Jair Bolsonaro, mais à direita. Então, esperamos um candidato no centro. Mas não sabemos quem. Ninguém ainda se posicionou, com capacidade de aglutinar.

Qual sua expectativa de crescimento do PIB? O banco trabalha com 2,7% para o ano que vem. Eu pessoalmente acho que vai ser menos do que isso. O nosso trabalho na área industrial aqui é continuar fazendo a lição de casa. É um cenário ruim. Se analisarmos o Brasil desde 2014, o PIB caiu quase 10%. Não adianta os políticos quererem culpar a crise internacional para justificar a nossa recessão. Não tem influência externa nesta crise. Temos sido muitos cautelosos nos investimentos, tanto industrial quanto no banco.

Em sua avaliação, Michel Temer chega ao fim do mandato? Chega, mas é difícil saber. Cada dia tem uma novidade. Acho que o Temer tem um governo de propostas. Uma parte das reformas ele já fez. Se a gente olhar o que ele fez em um ano em termos de reforma, modernização, não foi pouca coisa. É claro que ele ficou mais enfraquecido depois das delações, mas até hoje não se cristalizou uma pessoa que possa substituí-lo.

O Rodrigo Maia tem sido apontado como possível sucessor. Rodrigo Maia tem sido o nome que caminha para ser um consenso. Mas precisaria ter um problema ainda maior para o governo Temer cair. O cenário ideal seria de continuidade para evitar uma nova crise. É preciso dar continuidade às reformas, como a da Previdência.

O governo anunciou aumento de imposto. Havia muita resistência dos empresários em relação a isso. O pato voltou para a rua… À medida em que a economia não reagiu da maneira que se esperava, mesmo com a queda de juros, ficou inevitável o aumento de imposto. A receita do governo não cresce. Não é o melhor caminho, mas me parece que não tem o que fazer. A eleição de 2018 é crucial.

Quem o sr. vê como liderança? Tem o João Doria, o Geraldo Alckmin. Antonio Carlos Magalhães Neto pode ser um bom nome para uma composição de chapa, com perfil mais liberal, de centro. Álvaro Dias é um nome de centro-esquerda. Tem nomes possíveis. Se vão emplacar eleitoralmente, é outra questão. A eleição de 2018 é uma oportunidade grande de corrigir essa rota. Se o Brasil quiser estar entre os países desenvolvidos, precisará de uma geração de novos governantes.

CAPA – Manchete principal: “Grandes empresas perdem receitas” “MP dará 14 anos para obras em rodovias” – As concessões de rodovias leiloadas pela ex-presidente Dilma Rousseff entre 2013 e 2014 devem ter prazo de 14 anos para concluir suas obras de duplicação, em vez dos 5 anos originalmente fixados em contrato, conforme uma medida provisória em reta final de elaboração. As concessões de rodovias leiloadas pela ex-presidente Dilma Rousseff entre 2013 e 2014 devem ter prazo de 14 anos para concluir suas obras de duplicação, em vez dos 5 anos originalmente fixados em contrato, conforme uma medida provisória em reta final de elaboração. Como contrapartida ao calendário mais folgado para duplicar integralmente essas rodovias, as concessionárias devem ter seus contratos encurtados. Hoje são 30 anos de vigência, mas o término poderá ser antecipado como forma de compensar a realização de investimentos em ritmo consideravelmente mais lento que o previsto. As concessionárias foram afetadas por uma queda inesperada de até 20% do tráfego em relação ao que era projetado, comprometendo seus planos de negócios. Além disso, enfrentaram problemas para obtenção de financiamento, por causa da implicação de suas controladoras na Lava-Jato. Houve ainda atrasos no licenciamento ambiental.

“Doria pede R$ 1 bi ao BNDES para asfaltar ruas”

“Falta definir modelo de privatização para Cedae, afirma Rabello de Castro” “Novo corte de despesas deve bloquear cerca de R$ 5 bilhões em investimentos” – Os ministérios dos Transportes e das Cidades são os favoritos a terem diminuição de seus limites. Neste ano, de janeiro a maio, as duas pastas já reduziram em 25,1% e 33,2% os investimentos pagos na comparação com igual período de 2016. Integração Nacional e Educação também tiveram perdas relevantes, com reduções próximas de 40% nos volumes pagos nessa rubrica. A esperança de reverter pelo menos parte do corte anunciado antes que ele se efetive ainda é grande na área econômica. A principal esperança é a inclusão de R$ 2,1 bilhões na conta dos precatórios não sacados que poderão ser recuperados pelo Executivo. Outra expectativa é em relação a R$ 2,3 bilhões de receitas com outorgas de aeroportos, que foram retiradas da conta e dependem de celeridade da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac. Se essas duas se confirmarem até o dia 30, o governo pode anunciar reversão de boa parte do corte. De qualquer forma, diante da incerteza envolvendo esses recursos, o governo já prepara o decreto que determinará quem sofrerá com a limitação maior de gastos. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse sexta-feira que não haverá cortes de despesas no Ministério da Saúde. O órgão, segundo ele, “está no limite”. Na Educação, cujo orçamento está acima do mínimo de gastos definido na legislação, o risco de corte não está afastado, mas o discurso é de que haverá um esforço de preservação. As despesas discricionárias previstas para 2017 somam R$ 105,4 bilhões, o mais baixo patamar desde 2012. Dyogo reconheceu que o corte no Orçamento provoca um “aperto”, mas diz que o governo está atuando para garantir funcionamento adequado dos serviços públicos. “Não estamos falando em shutdown [fechamento] da máquina pública”, disse o ministro. Segundo ele, o governo poderá fazer remanejamento de recursos do Orçamento para garantir o funcionamento normal nos próximos meses. “Estamos trabalhando com órgãos para atendimento de demandas mais urgentes e eventuais remanejamentos entre as áreas.” “Adiar reforma da Previdência para 2019 tem custo fiscal elevado, diz Credit Suisse”

“Procuradores pedem aumento de 16% a dois meses da posse de Raquel”

“Temer intensifica ações para tentar barrar denúncia”

“Para aliados, Marina voltará a se candidatar”