Tecpar realiza evento nesta quinta-feira para apoiar empresários no desenvolvimento de novos produtos

Pequenas e médias empresas que buscam executar projetos que ficam engavetados por falta de tempo ou conhecimento podem contar com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para transformar ideias em novos produtos, processos e serviços. Para se tornar parceiro das empresas, o Tecpar realiza um evento sobre gestão de projetos, nesta quinta-feira (27), a fim de detalhar como pode ser o apoio do instituto ao empresariado. As vagas são limitadas.

O Tecpar Informação é a unidade de negócios do instituto que pode funcionar como um escritório terceirizado de gestão de projetos para essas organizações. É o setor que realiza o evento, com inscrições gratuitas, no dia 27, entre as 9h e 11h, no campus CIC.

Gerenciamento de projetos

A unidade alia as competências do Tecpar em várias áreas para colocar à disposição do mercado uma equipe capacitada e ferramentas de negócio voltadas à concepção, ao desenvolvimento e à construção do primeiro protótipo.

Várias unidades do Tecpar trabalham em conjunto para apoiar o empresário, como os laboratórios dos Centros de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente, de Tecnologia de Materiais e de Medições e Validação; o Tecpar Informação; o Tecpar Educação; Tecpar Certificação, a Incubadora Tecnológica e a Agência Tecpar de Inovação.

O empresário interessado em participar do evento pode realizar sua inscrição pelo site informacao.tecpar.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3316-3054 e pelo e-mail extensao@tecpar.br.

Serviço

Evento sobre gestão de projetos

Data: Quinta-feira (27), das 9h às 11h

Local: Campus CIC do Tecpar (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775 CIC)

Investimento: Gratuito

Inscrições: Pelo site informacao.tecpar.br

Informações: Pelo telefone (41) 3316-3054 e pelo e-mail extensao@tecpar.br

Fonte: Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)