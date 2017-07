Mais 15 lojas unem-se ao primeiro buscador de moda exclusivamente feminina do Brasil

Com uma proposta inédita no país, de agregar os melhores e-commerces de moda feminina e experiência de consumo, com serviços como caderno de tendências e indicação de melhores looks personalizados por email, o Paraíso Feminino conquista cada vez mais consumidores e marcas que desejam ser encontradas de forma mais fácil pelo buscador

O Paraíso Feminino, primeiro buscador de moda exclusivamente feminina do Brasil, acaba de receber 15 marcas em seu portfólio, entre elas BizzStore, Cirandinha, Souq e Amissima

Rachel Toyama, criadora do buscador, explica a ampliação constante da ferramenta: “estamos sempre em busca de novas marcas que possam agregar valor ao buscador e oferecer ainda mais variedade de produtos de qualidade para as consumidoras”. São mais de 3 mil marcas indexadas e 350 mil produtos que são atualizados diariamente: “somos o único buscador segmentado que indexa todos os produtos que estão no site dos nossos anunciantes, mostramos todas as opções dos clientes a cada pesquisa, e ainda trazemos a foto, a descrição, o preço, a loja, a forma de parcelamento e desconto, se houver. Ou seja, quando a usuária clica no produto, mais de 50% da decisão de compra já foi tomada”, enfatiza a empresária, que ajudou seus clientes a faturarem mais de R$5 milhões, só no ano passado.

Com o espelhamento que realiza no e-commerce das marcas parceiras, o Paraíso Feminino torna-se um verdadeiro Google da moda brasileira e até internacional: “temos marcas de moda mais casual e também alta costura, como Prada, Gucci e Louis Vuitton. Isso ao lado de Dafitti, Farfeth e Colcci, por exemplo”, cita Rachel, que também é consultora de moda e assina o E-trends, um caderno exclusivo de tendências, e ainda responde dúvidas e ajuda, por email, a encontrar os looks certos para as adeptas do buscador. Ela enfatiza: “o e-commerce, simplesmente, é coisa do passado. Hoje em dia, é preciso ampliar a atuação e oferecer experiência de consumo, ajudar a comprar melhor e escolher os melhores produtos para cada estilo, corpo e ocasião”.

Saiba mais:

Paraíso Feminino | http://www.paraisofeminino.com.br | atendimento@paraisofeminino.com.br | (12) 3322-4765