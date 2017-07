UFSCar tem inscrições abertas para curso sobre reabilitação neuropsicológica

Pós-graduação aborda tópicos básicos para atendimento da criança e do idoso

O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica – Tópicos Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com o período de inscrições aberto até o dia 31 de julho.

Dentro da área da Neurociência do bem-estar, são abordadas doenças neurológicas da infância e do envelhecimento, além de temas como cérebro, desenvolvimento, qualidade de vida, memória, linguagem e percepção.

A pós-graduação trata dos principais conceitos relacionados ao tratamento de problemas entre o cérebro e o comportamento humano, desde a avaliação do paciente ao plano de reabilitação, passando também por expectativas e prognósticos. Durante as aulas, os pós-graduandos aprendem a definir, propor e praticar técnicas, metas e modelos de reabilitação dirigidos ao idoso e à criança.

O curso tem a duração de quatro semestres, num total de 360 horas/aula; os encontros ocorrerão em um final de semana por mês, aos sábados e domingos, na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. As aulas têm início em agosto, com previsão de término em julho de 2019.

Profissionais das áreas de Educação e Saúde podem participar. Os interessados devem se inscrever por meio do site www.dpsi.ufscar.br. As vagas são limitadas. Mais informações pelo site www.reabilitaneuro2017.faiufscar.com, pelo e-mail reabilitaneuropsico@gmail.com ou pelo telefone (16) 3351-8455.