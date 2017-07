Carbono apresenta novo conceito comercial Store Experience na 32ª Paralela Gift

A experiência do morar, novas plantas arquitetônicas, como decoramos os ambientes e recebemos em casa. Essas são as inspirações para o novo conceito comercial Store Experience da Carbono para a 32 ª Paralela Gift, a mais importante vitrine de tendências e negócios em design da América Latina, que acontece de 24 a 27 de julho, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo.

Participando pela primeira vez da feira, a marca apresentará novo conceito comercial, pautado por uma nova experiência de loja. “Vamos mostrar para os lojistas uma nova forma de se ter a Carbono, o que irá proporcionar ao cliente final uma imersão na marca em outros mercados, a exemplo do que acontece em nosso showroom em São Paulo.

Ofereceremos dois novos modelos de negócios: Shop in Shop e Corner. Com essas novas formas, além do lojista colocar as peças em sua loja, terá acesso a toda a pesquisa Carbono, que constituirá na consultoria de marca, dando a oportunidade de pessoas do Brasil todo ter acesso ao nosso DNA.”, conta Marcus Ferreira, proprietário e designer da Carbono.

Além disso, a Carbono apresentará duas novas linhas de produtos: Pet, que contemplará camas e mantas desenhadas especialmente para os bichos de estimação e Objetos, com fragrâncias para a casa, sabonetes e almofadas.

Bem como lançamentos de sofás, cadeiras, racks e mesas. A marca também fará um talk sobre Produto x Marca, que será comandando por Marcus Ferreira, empresário e designer e Luciana Figaro, gestora da marca Carbono, no dia 26/07, das 13h30 às 14h30.

Sofá C120, Marcus Ferreira, Poltrona C221, Estúdio Ninho e Poltrona C220, Estúdio Ninho.

Paralela Gift

Data: 24 a 27 de Julho de 2017

Horário: das 10 às 19h

Local: Pavilhão da Bienal

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral – Parque do Ibirapuera – Portão 3 – São Paulo – SP

Talk

Produto x Marca

Marcus Ferreira e Luciana Figaro

26/07, das 13h30 às 14h30.

Carbono

(11) 3815-1699

www.carbonodesign.com.br

Denise Delalamo Comunicação

Mais informações: Carol Prado

Tel: (11) 3087-5358

E-mail: carolina.prado@denisedelalamocomunicacao.com.br