Barenbrug se consolida no mercado de sementes forrageiras no Brasil

A Barenbrug do Brasil é uma companhia especializada no melhoramento genético, na produção e no tratamento de sementes forrageiras.

O objetivo da empresa é melhorar a rentabilidade e sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuários brasileiros em todos os ambientes e contextos climáticos e de mercado. Com essa abordagem, oferece inovação e qualidade em forrageiras para melhorar a produtividade animal e a rentabilidade dos pecuaristas das diversas regiões do país.

O Diretor Geral da Barenbrug, Álvaro Peixoto, conta que a missão da empresa é incrementar a produtividade animal e aumentar o bem-estar animal em espaços verdes. “Somos uma multinacional holandesa, com tradição no mercado de forrageiras, fundada em 1904. Estamos no Brasil desde 2012. Dá para dizer que somos jovens, mas com grande experiência. Oferecemos localmente soluções globais, sustentáveis e com valor agregado para nossos clientes. Acreditamos que o uso de tecnologia e inovação incrementa rentabilidade e competividade ao negócio agropecuário”, diz.

A Barenbrug inovou no mercado de beneficiamento de sementes forrageiras no Brasil, se apoiando na expertise global do Grupo, para trazer a mais moderna técnica de incrustação de sementes forrageiras existentes no mundo para o mercado nacional. Com excelente aderência do revestimento à semente, as perdas por quebramento e desprendimento são praticamente nulas.

Equipe Barenbrug

Ao mesmo tempo, devido à qualidade da matéria-prima empregada, a solubilidade do material de revestimento é praticamente instantânea, cumprindo a função de proteção da semente sem fazer com que isso se torne um impedimento para a emergência da mesma. A Barenbrug estabeleceu seu padrão na cor amarela, que possui alta identidade com sua marca, possibilitando principalmente a rápida identificação das sementes no solo.

Com alto padrão de qualidade e uniformidade, as sementes Barenbrug são oferecidas no mercado com índice de pureza elevadíssimo, superiores a 95%. Isso é possível devido aos processos sofisticados e equipamentos desenhados exclusivamente para trabalhar com sementes forrageiras.

A excelência na qualidade dos produtos oferecidos é explicada pelo alto padrão de qualidade interno estabelecido pelo próprio Grupo. Como exemplo dessa elevada exigência, para que cada lote de sementes esteja apto a ser liberado ao mercado, são necessários pelo menos cinco diferentes testes de germinação, enquanto que o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) exige um único teste. O que reforça o compromisso da companhia de oferecer apenas o que há de melhor para seus clientes.

A Barenbrug do Brasil é uma das poucas empresas privadas que investe em programa de melhoramento genético de forrageiras no país; com campos de avaliações nas principais regiões agropecuárias do Brasil. O objetivo é desenvolver soluções locais para os diferentes problemas enfrentados pelos produtores.

Para o Diretor, a melhoria dos sistemas de produção animal brasileiro envolve a reformulação dos modelos e utilização de pastagem. Isso é possível com a adoção das recomendações específicas para cultivares Barenbrug. “Nossas forrageiras possibilitarão mais carne e mais leite em cada semente. Trabalhamos com um portfólio de soluções forrageiras ideal para desenvolver uma pecuária mais sustentável, produtiva e rentável”, ressalta.

Globalmente, a empresa também atua no melhoramento genético e na produção de sementes para gramados, além de forrageiras. Isso torna a Barenbrug uma das maiores companhias do setor no mundo. “Possuímos 27 filiais, 18 unidades operacionais e 16 unidades focadas em pesquisa e desenvolvimento. Estamos no topo das listas de recomendação de variedades e obtivemos o título Royal quando complementamos 100 anos”, finaliza.

