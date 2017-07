Saiba onde CCR MSVia implanta pare-e-siga na BR-163/MS

A CCR MSVia informa os locais da BR-163/MS onde implanta a operação pare-e-siga, devido à realização de obras e serviços de melhoria na rodovia. Nesses trechos, o fluxo de veículos é interrompido em uma das faixas e liberado pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via.

Segundo a Concessionária, é importante ficar atento pois em alguns locais pode haver congestionamento. Por isso, a redução da velocidade é primordial para evitar acidentes.

Pontos com desvio de tráfego :

Rio Verde de Mato Grosso – no km 662;

Dourados – entre os kms 268 e 267;

Pontos com pare-e-siga :

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 781 e 779 e no km 773;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 698 e 697;

Campo Grande – entre os kms 435 e 434;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 396 e 395 e no km 375;

Caarapó – entre os kms 210 e 209;

Naviraí – entre os kms 145 e 144.

Em caso de chuvas as obras poderão ser suspensas, retornando tão logo elas cessem. Todos os trechos estão sinalizados.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).