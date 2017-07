“Canto pra Gonzaga” homenageia o Rei do Baião

São quase trinta anos sem Luiz Gonzaga, o eterno “Rei do Baião”. Para homenagear um dos principais artistas da música brasileira responsável por levar, através da sua arte, a cultura nordestina para o mundo, Jó Miranda apresenta na próxima edição do Forró do Talco um repertório recheado com as canções do Rei. “Canto para Gonzaga” é o título do show que acontece no próximo domingo, 30, a partir das 19h30, na Cubanakan. Thiago Lacerda, do grupo Cangaceiros, é o convidado especial da noite.

“Existiria forró se não fosse Seu Luiz? É por causa dele que eu e todos os outros sanfoneiros que vivem do forró existimos. Toda criança, jovem ou adulto encontrado por ele que tivesse talento para tocar sanfona, ganhava uma de presente para estudar, fazer a vida, mesmo não sendo um instrumento barato, de fácil acesso. Foi ele quem deu nome e força ao nosso povo e à nossa música”, explica Jó Miranda.

Forró do Talco

Cerca de 35 mil pessoas já estiveram presentes no Forró do Talco durante os quase seis anos consecutivos do evento, sempre aos domingos. O projeto, idealizado e comandado por Jó que é um dos principais representantes do forró gênero na Bahia, é referência também em outros estados e países, atraindo forrozeiros de todo o Brasil e do circuito de europeu que tem crescido gradativamente.

Serviço:

FORRÓ DO TALCO

DATA: 30 DE JULHO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 19H30

LOCAL: CUBANAKAN

ENDEREÇO: Avenida Otávio Mangabeira, 3185 – Jardim de Alah

ATRAÇÕES: JÓ MIRANDA E THIAGO LACERDA

COUVERT: R$ 25,00 no dia do evento. Nomes enviados para a lista no e-mail listajomiranda@hotmail.com pagam R$ 15,00.

MAIS INFORMAÇÕES: (71) 99602-5361/3012-8147

Fonte: Imprensa Social Luciana Amâncio