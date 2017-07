São João na Bahia homenageia Nádia Maia e Trio Nordestino em premiação

Depois de realizar a mais completa cobertura das festas juninas do Brasil, o portal São João na Bahia reúne um grande time de forrozeiros na sexta-feira (28), a partir das 22h, no Coliseu do Forró, para o evento “Melhores do São João”, cerimônia de premiação dos artistas, eventos e destinos que foram destaque em 2017. A cantora pernambucana Nádia Maia e o lendário Trio Nordestino são alguns dos homenageados da noite que contará com shows das bandas Estakazero e Flor Serena.

“Me senti muito honrada com essa homenagem porque o São João na Bahia valoriza o forró, a cultura nordestina e esse encontro é para celebrar e selar o sucesso desse trabalho. A Bahia já é minha segunda casa, onde sempre sou muito bem recebida em todas as vezes em que me apresento. Então, será uma grande festa”, declara Nádia Maia.

Além da cantora e do próprio Trio Nordestino, Adelmário Coelho, Jorge de Altinho, Banda Fulô de Mandacaru, Eugênio Cerqueira, Zelito Miranda, já confirmaram presença. “Fizemos um ótimo São João pelo Nordeste, estamos lançando o nosso mais novo disco “Trio Nordestino canta o Nordeste” pelo Brasil e, receber essa homenagem, é a coroação de um ano que está sendo ímpar para nós”, afirma Coroneto, empresário da banda que completa 60 anos no próximo ano.

Empresários, produtores e autoridades também participam do evento, que será aberto ao público. Os interessados podem adquirir os ingressos antecipados (R$50,00 cada) no local da festa. “A ideia é homenagear os artistas que fazem do forró um ritmo não só de festas juninas, mas do ano inteiro. Eles são a cara do nosso São João”, finaliza Gabriel Carvalho, jornalista e editor-chefe do portal.

