O Príncipe Peralta chega á sua última semana da temporada no Rio

O espetáculo “O Príncipe Peralta” chega á sua última semana no teatro Cândido Mendes, em Ipanema. Encerrando esse ciclo da melhor maneira possível, a Cia Muito Franca! decidiu ajudar crianças e adolescentes da Sociedade Viva Cazuza, que tem como missão dar assistência à vida de pessoas que vivem com HIV. A motivação da campanha é arrecadar latas de leite em pó e agasalhos, afinal o inverno carioca pode ser muito quente para uns e bem frio para outros. Em contrapartida, o ingresso que custa R$40 sairá a R$15 para pessoas de qualquer idade.

A peça reúne temas muito discutidos atualmente, como união, homoafetividade e formação de famílias homoparentais. Na trama que se passa no reino distante de Ventoalém, onde vivem os povos Encantados e Concretos, uma regra era lei: Encantados só poderiam se casar com Concretos e vice-versa. Vaporoz, um Encantado da família real, vive um amor proibido com Iluminah, do mesmo povo, e quando Malakai, a majestade do reino, descobre, os dois são castigados com o exílio. Logo depois, Malakai morre, após gerar mais um rebento, Peralta. O Pequeno Encantado seria jogado nas águas do rio sem fim após a morte da majestade. Vaporoz e Iluminah têm de enfrentar desafios e inimigos, para conseguir cuidar de Peralta e impor no reino uma nova ordem regida pelo amor e pelo afeto.

O PRÍNCIPE PERALTA

Sábados e domingos, às 16h

Rua Joana Angélica, 63, Ipanema

R$40 – Inteira | A partir de 6 anos

R$20 – Meia entrada

R$15 – Ingresso solidário (uma lata de leite em pó ou agasalho para doação)

Fonte: Target Assessoria de Comunicação