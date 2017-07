Clientes da Compor Comunicação: Ações no DW! e High Design Home & Office Expo

Fahrer Design: Lançamentos+ Talk com Ethel Leon

Sergio Fahrer e Jack Fahrer lançam duas novas coleções e

duas reedições de peças já consagradas na história dos

designers e promovem um Talk com Ethel Leon, comentando

os lançamentos dos estúdios Cristiana Bertolucci, irmãos Fahrer,

Paulo Alves e Prototype no DW! 2017. Leia Mais…

Cristiana Bertolucci Estúdio: Lançamento da Coleção Origem

Apostar no resgate de sentimentos a partir das raízes do design é o

conceito que norteia a nova coleção de luminárias do estúdio Cristiana

Bertolucci. Nesta nova coleção, Cristiana convida os designers Gustavo

Bittencourt, Noemi Saga e Ronald Sasson para assinar as peças que

compõe a linha. Leia Mais…