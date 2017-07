Conheça o Striort: método que promete amenizar as estrias em até 80% em apenas uma sessão

Conhecidas por serem marcas permanentes, as estrias costumam ser uma das principais causas de incômodo de homens e mulheres em relação à estética de seus corpos. As estrias são lesões na epiderme e na derme causadas pela destruição de fibras elásticas na pele. Suas causas mais recorrentes dizem respeito ao ganho de peso excessivo, à gestação, ao uso de corticoide e de alterações hormonais.

Podem se apresentar de duas formas: vermelhas ou brancas, sendo a segunda de caráter mais definitivo, pois são mais antigas. Desta maneira, os tratamentos iniciados nesta fase dificilmente trazem uma melhora significativa.

O Striort surge como um tratamento inovador e revolucionário, pois pode trazer resultados significativos, que contam com uma melhora de até 80% na aparência das estrias brancas já na primeira sessão.

A novidade foi desenvolvida pela Bothanica Mineral® , empresa responsável e especializada em estética ortomolecular, que tem como diferencial o tratamento do paciente como um todo, de dentro para fora e de fora para dentro. Além disso, o Striort é um método não invasivo e não-cirúrgico, no qual sua aplicação se dá pela combinação do uso de um aparelho a vácuo e cosmecêuticos genuinamente ortomoleculares, que trabalham a vascularização da região afetada, estimulando a regeneração das fibras de colágeno.

Segundo a fisioterapeuta pós-graduada em dermatofuncional, Andressa Moraes, o tratamento é indicado para todas as pessoas, exceto gestantes e lactantes. Ela afirma, também, que certos cuidados são indispensáveis na prevenção e na manutenção de uma pele saudável e sem estrias. Uma boa alimentação, rica em vitamina C, e uma boa hidratação do corpo e da pele são algumas das dicas para se levar em conta no dia a dia, e que podem ser feitos em casa!

Dra. Andressa Moraes: Pós-graduada em Fisioterapeuta Dermatofuncional, com formação Internacional em Drenagem Linfática pela Escola Leduc e também pela Escola Godoy & Godoy, além de formação Internacional em Diplomatura em Fisioterapia Dermatofuncional, relizada no Chile. É graduada em Fisioterapia pela Faculdade Integrada de Santa Fé do Sul – Funec Fisa (2004). Atuou como Coordenadora do Setor de Fisioterapia da Prefeitura Municipal de Pederneiras, de 2005 a 2012.