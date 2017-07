Férias: tempo de descanso, revisão e planejamento

Thássilo Antunes é autor e professor do Sistema de Ensino pH

Estudar no recesso escolar como uma alternativa para compensar o tempo mal gasto durante o período de aulas pode ser perigoso para a continuidade do aluno no segundo semestre, principalmente se ele pertence ao Ensino Fundamental ou Médio. O estudo deve ser inserido na vida do estudante de forma gradual e contínua durante a época de aula, sempre buscando a melhor forma de inserção, de acordo com as especificidades de cada um.