McDonald’s amplia oferta de emprego para pessoas em situação de risco

Além de São Paulo, empresa oferece oportunidade de reinserção profissional em Vitória (ES) reforçando assim o compromisso de ajudar quem quer e precisa trabalhar

Reconhecido com um dos maiores empregadores do Brasil, o McDonald’s expandiu a contratação de pessoas em situação de risco. Além do convênio com a Prefeitura de São Paulo no programa Trabalho Novo, a empresa fechou parceria com a prefeitura de Vitória (ES) para oferecer trabalho a quem precisa se reinserir profissionalmente.

“A proposta de contratar pessoas em risco social tem total sinergia com os valores do McDonald’s. Nosso compromisso é empregar quem quer e precisa trabalhar”, afirma Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados. O executivo também destaca que a rede contrata, todos os dias, centenas de pessoas, independentemente de classe, credo ou gênero.

Com a Prefeitura de São Paulo, a Arcos Dorados – empresa que administra a marca McDonald’s em 20 países da América Latina – oferece vagas para os egressos de abrigos da cidade. Atualmente, já são 36 contratados, que vem tendo um desempenho excelente, comprovando que o trabalho é um elemento bastante importante no resgate da autoestima. Alguns funcionários, inclusive, já foram promovidos e conseguiram deixar o abrigo municipal, retornando para seus familiares ou alugando seus próprios espaços.

No município de Vitória (ES), a rede já iniciou o processo para selecionar pessoas com esse perfil e que precisam de uma oportunidade para um recomeço. Em parceria com o projeto municipal Escola da Vida, vem trazendo esperança de uma vida melhor e resgate da cidadania para essas pessoas. A marca foi a primeira a aderir ao projeto, contratando seis ex-moradores de rua para atuar nos restaurantes. Os candidatos são preparados, selecionados pelo projeto e encaminhados para uma entrevista no McDonald´s. Aprovados, eles iniciam um período de experiência e treinamento de dois meses – que inclui técnicas de atendimento ao consumidor, importância da segurança alimentar e funções do restaurante -, antes da efetivação. Não é exigida experiência dos candidatos.

“Sem essa parceria com o McDonald’s, seria muito difícil reintroduzir essas pessoas ao mercado de trabalho. Só temos que agradecer por esse gesto de amor”, ressalta Edinho Lima, gerente do Projeto Escola da Vida, da Prefeitura de Vitória (ES), que está trabalhando em parceria com a rede.

“Tornar o ambiente de trabalho mais diverso é positivo para qualquer companhia. Além disso, é saudável a sociedade conviver com as diferenças. Queremos ver todo mundo bem sucedido e acreditamos que podemos melhorar a vida dessas pessoas por meio do trabalho”, explica Marcelo Nóbrega, diretor de Recursos Humanos da Arcos Dourados.

Sobre a ArcosDorados

A ArcosDorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.100 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir

Informações para Imprensa:

Golin

imprensa.mcd@golin.com