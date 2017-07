Condor amplia linha de higiene bucal e lança três novas escovas dentais

Atenta à saúde bucal do consumidor brasileiro, a Condor, empresa de São Bento do Sul (SC), lança três novas escovas: White Clean, Ultra Clean e Sensitive Clean. Com preços acessíveis e qualidade diferenciada, as escovas promovem uma higienização profunda, uma escovação suave e possuem ação branqueadora. “Os novos produtos trazem o que há de mais moderno em tecnologia produtiva, alinhado com as últimas tendências do mercado de oral care no mundo”, conta Gerson Grohskopf, coordenador de produtos da Condor. Com benefícios específicos, as novas escovas dentais inauguram a atuação da marca na linha de escovas Super Premium. Com versões disponíveis em promocionais Leve 2 Pague 1, a Condor mantém seu posicionamento de smart choice em escovas dentais adultas. Líder na produção de escovas dentais infantis e posicionada entre as três maiores em escovas para adultos, a Condor aumentou em 12% as vendas desses itens em 2016. A companhia vem investindo pesado no segmento de higiene bucal. No ano passado, a Condor inaugurou uma fábrica dedicada à produção de géis dentais – os investimentos somaram R$ 3 milhões – e acumulou um crescimento de quase 30% somente nas vendas de géis dentais infantis. Conheça os produtos: Ultra Clean: com nova técnica de entufamento, cabo emborrachado ergonômico, as novas cerdas “twist” e o limpador de língua proporcionam uma nova experiência no momento da escovação dos dentes e uma higienização profunda e suave. Preço sugerido: R$ 14,99. White Clean: tem ação branqueadora durante a escovação e remove as manchas superficiais nos dentes. Possui cerdas branqueadoras e emborrachadas nas laterais, limpador de língua e cabo emborrachado ergonômico. Preço sugerido: R$ 12,99. Sensitive Clean: desenvolvida especialmente para dentes sensíveis, ela proporciona uma escovação hipersuave e delicada. Possui cerdas cônicas ultramacias, com pontas superfinas, limpador de línguas e cabo emborrachado ergonômico. Preço sugerido: R$ 10,99. Sobre a Condor Higiene Bucal Beleza, Limpeza, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor. A empresa fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em 1929, na cidade de São Bento do Sul – Santa Catarina, é líder nos mercados de escovas para limpeza do lar, escovas dentais infantis, escovas e pentes para cabelos e pincéis artísticos. E segue firme no objetivo de ser a marca mais lembrada e preferida pelos consumidores brasileiros nos mercados de utensílios para cuidados pessoais e com o lar. Nesses 88 anos de operação, a Condor se tornou uma indústria de 53 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em duas unidades na cidade de São Bento do Sul. Maior fábrica de escovas da América Latina, emprega 1.200 colaboradores e está presente em mais de 100 mil pontos de vendas pelo Brasil e em outros 30 países. A Condor é a marca que oferece o melhor portfólio de utensílios e acessórios para pessoas que valorizam seus cuidados pessoais e o ambiente em que vivem. Site: http://www.condor.ind.br/ / SAC: 0800 47 6666

