Marquinhos Pedroso comemora sequência na Europa e valoriza acerto com maior campeão da Hungria

Cria das categorias de base do Figueirense, acumulando mais de 130 partidas pelo clube, e com passagem também pelo Grêmio, o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso tem nova casa. Ele segue na Europa. Depois de defender as cores do Gaziantepspor, e medir forças com gigantes como Besiktas e Fenerbaçe na Turquia, o jogador brasileiro de 23 anos já foi oficialmente anunciado pelo Ferencvarosi, da Hungria.

Feliz com o acerto, Marquinhos Pedroso detalhou os motivos da escolha. O lateral tinha propostas de equipes da França, Itália e também de clubes da Série A. “Analisamos tudo com muita calma. E o projeto e o planejamento aqui é excelente. Tem uma estrutura impecável. São os maiores campeões do país e tem um plano real de crescer muito na Europa, de se tornar ainda maior. Já disputaram a Champions e senti que era a melhor escolha pra mim. Quero auxiliar nesse crescimento e evolução do clube”‘ avaliou o reforço do Ferencvarosi, 28 vezes campeão nacional e atual campeão da Copa da Hungria.

O novo destino cativou o jogador. Marquinhos Pedroso revelou também que morar em Budapeste pesou. “É uma cidade fantástica, rica de cultura e que tem uma rotina muito legal. Eles são apaixonados por futebol e tenho certeza que eu e minha esposa vamos adorar. Vai ser uma experiência ótima. Senti que a diretoria realmente quer investir para fazer o clube ficar ainda maior, ser mais conhecido e ter mais conquistas. Estou muito feliz com a minha escolha”, finalizou o jogador.

