Importância dos animais nas histórias infantis

São Paulo, julho de 2016 – Histórias que envolvem personagens com animais sempre chamam a atenção e despertam a curiosidade dos pequenos. Além disso, as figuras são importantes e amplamente utilizadas para introduzir assuntos considerados complexos de forma adequada ao imaginário das crianças.

Uma das obras que oferece esse cenário para pais e filhos é “A jornada do pequeno Senhor Tartaruga”. “A obra belga transita entre elementos reais e fantásticos e transmite uma lição sobre perseverança e a importância de correr atrás de nossos sonhos”, explica Cynthia Spaggiari, coordenadora da equipe de curadoria da Leiturinha, o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil.



A abordagem de histórias desse tipo proporciona uma experiência literária completa, envolvendo entretenimento, prazer e conhecimento. “Por isso, compreendemos a imaginação dos pequenos e a usamos como referência em nossas escolhas, de forma que os livros se tornam uma extensão dos pensamentos deles, o que aumenta a identificação e deixa o momento ainda mais completo”, finaliza Spaggiari.

Agora, conheça um pouco mais sobre a obra!

A jornada do pequeno Senhor Tartaruga – Editora Pulo do Gato

Esta é uma sensível história sobre coragem, amor e resiliência. Yomi vive com sua mãe em uma aldeia, longe da cidade. Certo dia, o pequeno adoece e sua mãe vê a necessidade de levá-lo ao médico. Durante o trajeto até a cidade grande, a mãe conta para Yomi a fantástica história do Senhor Tartaruga, que possui muitos pontos comuns com a história vivida por eles.

Na Leiturinha, esses e outros assuntos são tratados mensalmente em livros selecionados para ajudar no desenvolvimento infantil. Para conhecer o trabalho realizado pelo clube, acesse:http://www.leiturinha.com.br/.

Sobre a Leiturinha

Criada em 2014, a Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, promovendo o hábito da leitura compartilhada para mais de 65 mil famílias, distribuídas em mais de 4.000 cidades brasileiras. A atuação da empresa se baseia no incentivo à leitura e na curadoria dos livros, para proporcionar experiências de aprendizado e diversão em família. Mensalmente cada assinante recebe em casa um kit contendo livros selecionados de acordo com a etapa de desenvolvimento de cada criança, uma carta pedagógica e outras surpresas, além do acesso gratuito à Biblioteca Digital – com mais de 1000 livros e vídeos. Para mais informações, acesse:www.leiturinha.com.br

