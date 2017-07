Prefeito de São Paulo visita sede da Hikvision

Fabricante de soluções para videovigilância e segurança eletrônica recebeu o prefeito da capital paulista, João Doria, e comitiva ontem, na China

São Paulo, 26 julho de 2017 – A Hikvison, fornecedora global de soluções e produtos de videovigilância e segurança eletrônica, recebeu ontem (25), em sua sede na China, o prefeito de São Paulo, João Doria. Na ocasião, a fabricante se colocou à disposição da prefeitura para apoiar o Governo Municipal em projetos voltados à vigilância urbana.

Dentre as atividades, a multinacional, com presença em 150 países, apresentou ao prefeito e sua equipe um sistema de drones e o exclusivo projeto Smart City, que oferece uma cobertura completa para o monitoramento de cidades, do ar ao solo, com soluções inovadoras que permitem imagens em altíssima qualidade e traz funções inteligentes para gerenciamento e operação eficiente em tempo real.

“Fiquei muito bem impressionado com a capacidade tecnológica aqui apresentadas pela Hikvision e principalmente com a velocidade em que a companhia cresceu nesses dezesseis anos, atingindo presença mundial e se tornando líder desse mercado com a oferta de suas tecnologias não apenas na China, no continente Asiático, como também na Europa, Estados Unidos, América Latina, especialmente no Brasil. A Hikvision tem mais de ¼ de todos os sistemas de segurança do planeta aplicadas em diversos setores, inclusive para situações públicas”, comentou João Doria, durante a visita.

Segundo o prefeito, em menos de sete meses do seu governo, a cidade de São Paulo já conta com quase 1.500 câmeras e, até 2020, a meta é ter dez mil câmeras monitorando a capital paulista.

Para o country manager da Hikvison do Brasil, Mario Má, é um orgulho para a companhia poder contribuir para a segurança na cidade de São Paulo. “Nós estamos sempre dispostos a contribuir com a sociedade brasileira e esperamos poder ajudar a prefeitura na construção de uma cidade mais segura e moderna”, afirma.

Com 20 mil funcionários, a Hikvision registrou uma receita de US$ 4,67 bilhões em 2016, com uma taxa de crescimento de receita mundial de cerca de 27% e, atualmente, detém 23.2% do mercado global de câmeras de segurança IP. Em 2016, a Hikvison também foi listada no ranking mundial da revista Forbes, que reconhece anualmente as 100 companhias mais inovadoras do mundo. Na 91ª posição, a companhia ficou à frente de multinacionais conhecidas, como a Coca-Cola, marca avaliada em quase US$ 200 bilhões.

A Hikvision possui duas fábricas na China e um centro de montagem de produtos no Brasil. A companhia também conta com cinco Centros de Pesquisa na China, nas cidades de Hangzhou, Chongqing, Wuhan, Shanghai, Beijing, e dois novos centros na América do Norte: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Montreal e Instituto de Pesquisa no Vale do Silício, Califórnia, EUA.

Sobre a Hikvision

Fonte: Capital Informação