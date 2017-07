Silas Zanata acompanha recuperação de estradas no Distrito do Itahum

O vereador acompanha na região desde o seu primeiro mandato em busca de melhor atender a população do local

O vereador Silas Zanata (PPS) acompanhou na manhã de terça-feira (25), no distrito do Itahum, a execução dos serviços de patrolamento da região. Silas ressalta que a recuperação das estradas dos travessões são urgentes e necessárias, vindo a garantir mais tranquilidade aos moradores e facilitando o escoamento da safra de grãos.

Ele aponta ainda que, na zona urbana, as ruas encontram-se esburacadas e em péssimas condições de tráfego, necessitando de recuperação o mais rápido possível.

“No meu primeiro mandato estive constantemente no Itahum, procurando conhecer os anseios da comunidade e assim conseguimos atender boa parte das reivindicações. Neste segundo mandato nossa atuação não será diferente. Estarei sempre ouvindo os moradores e produtores da região e buscando atendê-los”, afirmou Silas.

Os trabalhos foram solicitados por produtores locais, representados pelo presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, sendo atendidos de imediato pelo vereador.

O primeiro a receber as obras foi o Travessão do Taquaral, devendo prosseguir no Assentamento Lagoa Grande e posteriormente recuperar ruas na zona urbana do Itahum. Os serviços que estão sendo executados pelas equipes da secretaria municipal de Obras.

“Esta é a minha forma de trabalhar, sempre com o objetivo de atender aos munícipes em todos os distritos e na zona urbana de Dourados”, completou o vereador.

Silas ainda agradeceu o apoio e atendimento que tem recebido da prefeita Délia Razuk (PR), com a colaboração essencial do secretário de Obras, Tahan Sales Mustafá.

Legenda: Silas Zanata durante visita ao distrito de Itahum

Foto: Divulgação