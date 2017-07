HB20, Onix e Palio estão os entre os seminovos com maior giro de venda nas concessionárias

Levantamento na plataforma AutoAvaliar mostra que um automóvel fica em média 17 dias em estoque, desde a entrada na loja e a sua revenda online

São Paulo, julho de 2017 – O HB20 2014, o Onix 2014 e o Palio 2013 estão entre os veículos seminovos com maior giro nas concessionárias brasileiras e permanecem entre 13 e 14 dias no estoque, desde a sua entrada na loja até a sua revenda online.

Os dados foram retirados da plataforma AutoAvaliar, com base nas transações realizadas entre 1,7 mil concessionárias e 20 mil lojistas multimarcas no País entre janeiro e abril deste ano. Segundo o levantamento da AutoAvaliar, um veículo seminovo fica em média apenas 17 dias em estoque.

O repasse online de seminovos é atualmente uma alternativa para o varejo automobilístico reforçar seus negócios no Brasil e combater a queda nas vendas do zero quilômetro. De janeiro a abril deste ano, o lucro com a venda de usados via pregão eletrônico foi da ordem de R$ 347 milhões, segundo a AutoAvaliar.

Além do pregão online, também integram o lucro das concessionárias o uso da plataforma de gestão de vendas e estoque e do sistema de avaliação e cotação de usados da AutoAvaliar.

Segundo Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar, as concessionárias brasileiras estão reinventando seus negócios com a aposta nos seminovos. “O uso de uma plataforma B2B para comércio de veículos traz mais agilidade e garante, sobretudo, maior transparência no repasse de automóveis feito entre concessionárias e lojistas”, comenta Nino.

Para se ter uma ideia, a rentabilidade dos nossos clientes com o repasse de veículos chega a dobrar, impulsionado especialmente pela gestão eficiente e controle efetivo na operação”, acrescenta Nino.

Veículos com menor tempo de estoque (2017) MARCA MODELO ANO MÉDIA DIAS HYUNDAI HB20 2014 13 CHEVROLET ONIX 2014 13 FIAT PALIO 2013 14 CHEVROLET ONIX 2015 14 FIAT UNO 2012 14 VOLKSWAGEN FOX 2014 14 FORD FIESTA 2014 15 RENAULT SANDERO 2014 15 VOLKSWAGEN GOL 2013 15 VOLKSWAGEN FOX 2013 14

