Alexandre Moschella une música e literatura do Sesc Vila Mariana

Violonista faz recital dentro da programação da Série Concertos, que aborda o tema “A Música e as Outras Artes”, entre julho e agosto



No sábado, dia 5 de agosto, o Sesc Vila Mariana dá continuidade à programação do novo recorte da Série Concertos, que prossegue até o final de agosto. A Série traz apresentações de música camerística em todos os sábados à Unidade, e nos próximos dois meses contempla o tema A Música e as Outras Artes. Neste segundo recital da série, Poe el Valle de los Ecos, o violonista Alexandre Moschella interpreta peças de Angelo Giardino,Frederico Torroba, e Léo Brouwer. A apresentação acontece a partir das 18h30, no Auditório da Unidade. Osingressos já estão à venda no Portal Sesc SP e nas bilheterias das Unidades.

A proposta da Série Concertos é a difusão da música erudita, buscando aproximar o público em um processo de ampliação de repertório e formação musical. Além de ampliar o diálogo entre formas, estilos, gêneros e estéticas diversas sem criar relações hierárquicas entre as produções de cada período, valorizando assim a diversidade presente no universo cultural da música de concerto. A cada semana, sempre aos sábados, a Série Concertosproporciona um mergulho em um aspecto desse universo, seja ele um repertório específico, uma formação instrumental ou um período histórico.

Durante os meses de julho e agosto, a série é dedicada à profícua relação entre a música e as outras artes. Durante séculos compositores se inspiraram em poemas, contos e pinturas para escrever suas peças, assim como as escreveram especialmente para peças de teatro ou para o cinema, de modo que todo o caráter era ligado a essa outra obra. Sobretudo no século XIX houve toda uma geração de compositores que se dedicou a essa ligação da música com outras obras. É importante esclarecer que muitas vezes a proposta não era necessariamente que o ouvinte pudesse identificar os elementos externos à música que influenciaram suas criações, mas sim meramente que o compositor pudesse compartilhar com o ouvinte suas fontes de inspiração.

No concerto inédito Por el Valle de los Ecos, o violonista Alexandre Moschella apresenta programa de peças do século XX inspiradas em diferentes obras literárias. No repertório, Angelo Giardino, compositor italiano que homenageou diversos escritores em suas obras, inclusive o brasileiro Guimarães Rosa; Federico Torroba, espanhol que compôs uma suíte referenciada no livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; e por fim, o cubanoLéo Brouwer, cuja obra programática El Decamerón Negro é baseada em lendas africanas recolhidas no livro homônimo pelo antropólogo Leon Frobenius.

Alexandre Moschella é Bacharel em Violão Erudito; aperfeiçoou-se no Brasil, Europa e Estados Unidos com alguns dos mais reconhecidos mestres do cenário nacional e internacional, como Fábio Zanon, Henrique Pinto, Sérgio e Odair Assad, David Russell, Leo Brouwer e Paul O’Dette, entre outros. Depois da graduação, iniciou estudos avançados com o renomado violonista escocês Paul Galbraith, que viria a se tornar seu principal mentor musical. Inovador da técnica violonística, Mochella e o primeiro violonista brasileiro a adotar uma postura na qual o violão, na vertical, apoia-se num espiga o, a maneira do violoncelo. A posição oferece mais liberdade de movimentos, sonoridade e expressividade.

Ainda em agosto, Lucas Thomazinho (dia 12), o Bruch Trio (dia 19) e Nahim Marun (dia 26) completam a programação.

Saiba mais sobre a Série Concertos – A Música e as Outras Artes e adquira ingressos online em:bit.ly/MusicaArtes

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ og5dv5uh3ujn09w/AAAwT- 5vv4QHPWnA-VdUrpKsa?dl=0

Serviço:

Série Concertos | A Música e as Outras Artes

Julho e agosto de 2017 | sábados, 18h30

Alexandre Moschella

Por el Valle de los Ecos

Dia 5 de agosto, sábado, às 18h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Com:

Alexandre Moschella | violão

Repertório:

Angelo Giardino (Itália, 1941)

Studi di Virtuosità e di Trascendenza

Studio n. 40 – Sabià (Omaggio a João Guimarães Rosa)

Federico Moreno Torroba (Espanha, 1891–1982)

Aires de la Mancha

6. Jerigonza

7. Ya llega el invierno

8. Coplilla

9. Los pastores

10. La sequidilla

Leo Brouwer (Cuba, 1939)

Prelúdios epigramáticos (sobre versos de Miguel Hernandez)

7. “Desde que el alba quiso ser alba, todo eres madre”

8. “Tristes hombres si no mueren de amores”

9. “Alrededor de tu piel ato y desato la mía”

10. “Ríe que todo ríe: que todo es madre lleve”

11. “Me cogiste el corazón y hoy precipita su vuelo”

12. “Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida”

El Decamerón Negro

4. El Arpa del Guerrero

5. La Huída de los Amantes por el Valle de los Ecos

6. Balada de la Doncella Enamorada

La Espiral Eterna

Elogio de la Danza

Venda de ingresso online a partir de 25/07, às 16h e nas bilheterias a partir de 26/07, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br