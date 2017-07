Petrobras divulga patrocínio cultural em nova campanha assinada pela NBS 

Com um longo histórico de apoio às artes e à cultura, a Petrobras acaba de lançar sua nova campanha de patrocínio cultural. Assinado pela NBS, o filme “Movimento” segue o novo posicionamento da empresa e mostra o movimento na sua expressão mais simbólica, seja através do cinema, da música ou da dança.

Com belas imagens da Orquestra Petrobras, da Companhia de Dança Deborah Colker e da atriz Andréa Beltrão, representando o teatro e cinema brasileiros, todos patrocinados pela Petrobras, o filme enaltece o processo de estudo e aperfeiçoamento do artista, em suas mais diversas formas, e mostra toda a dedicação em busca da técnica e do conhecimento que os levam a de alcançar o melhor resultado para o público. O patrocínio é, neste sentido, ferramenta fundamental de apoio nesse processo que fica nos bastidores.

“A campanha quis mostrar toda a preparação e o cuidado que o artista tem antes de entrar no palco, no set etc. Ela traz esse olhar testemunhal da entrega do artista para chegar ao resultado que o público vê”, explica Marcello Noronha, Diretor de Criação da NBS.

Ficha Técnica

Campanha: Cultura

Filme: “Movimento”

Agência: NBS

Anunciante: Petrobras

VP de Criação: André Lima

Diretor Nacional de Criação: Carlos André Eyer

Diretor de Criação: Marcello Noronha, Carlos André Eyer e André Lima

Criação: Andrea Lobato e Thiago Manhães

RTVC: Andrea Metzker e Fillipe Rocha

Atendimento: Tatiana Soter, Julia Barros, Alice Vasconcellos, Tatiana Ferreira, Hannah Carvalho e Luísa Ramos

Mídia: Luísa Bernardes, Andrea Afonso, Daniella Oliveira, Marcio Marchiori, Tainá Gaidano, Juliana Bastos, Bruno Pestana, Paula Peixoto e Rodrigo Fernandes

Produtora filme: CINE

Diretor do filme: Cris Vida

Diretor de fotografia: Jean Benoit Crépon

Montagem: Ramir D’Aguiar

Atendimento da produtora: Victoria Scaff e Deo Borba

Produtora de som: SUPERSONICA

Pós-Produção: CINEX

Finalização: CINEX

Artbuyer: Álvaro Edir

Produção de Imagem: RETRATO

Aprovação do cliente: Eraldo Carneiro, Raul Santa Helena, Georgianna Bouritis, Ana Amélia Musa, Rodrigo Gonçalves e Pedro Lima Zamberlan

