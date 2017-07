Morto após esfaquear PM também tentou ferir PRF e tinha várias passagens

GIRA NEWS / GEISY GARNES E ARLINDO FLORENTINO

Para polícia, PRF agiu em legítima defesa

Um policial militar ambiental em um bar do Bairro Tiradentes, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (25) foi identificado como Claudemir Ferreira de Souza, de 45 anos. Segundo a polícia, a vítima possuía uma extensa ficha criminal.

Na manhã desta quarta-feira (26) o delegado Hoffman Dávila Cândido, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga, afirmou que o PRF agiu em legítima defesa e também foi ferido a golpes de faca ao tentar impedir o crime e desarmar Claudemir.

O crime aconteceu em uma conveniência na Rua Getúlio Costa Lima esquina com a Panambi. De folga, os dois policiais conversavam no local e quando foram até o balcão buscar carne, foram surpreendidos pelo homem. Segundo o delegado, Claudemir se aproximou e esfaqueou o PMA pela primeira vez.

Vendo a cena, o PRF tentou desarmar o suspeito e entrou em luta com ele, mas também foi atingido nos braços. Depois de ferir o policial rodoviário federal, Claudemir voltou para a primeira vítima e desferiu mais dois golpes.

Ele então teria se voltado para o PRF, que nesse momento sacou a arma, se identificou como policial. O homem teria prosseguido com o ataque e nesse momento foi atingido por dois disparos feitos pelo policial. Não há informações da motivação do crime.

Ainda conforme Hoffman, a arma usada no crime foi apreendida e o PRF depois de ouvido acabou liberado, já que as investigações preliminares apontaram legítima defesa. Claudemir, segundo a polícia, possui várias passagens pela polícia.

Conforme apurado pelo Midiamax, em 2015 Claudemir foi apontado pela polícia como um dos envolvidos em uma dupla tentativa de homicídio, também no Tiradentes. Ele conduzia o carro enquanto um comparsa efetuou disparos contra uma residência da Rua Oceania. O crime teria acontecido após uma briga em um bar.

Para fugir de Claudemir e do comparsa, a vítima correu para casa de parentes, foi perseguido pelos autores, que no local acabaram impedidos de entrar por dois homens. Minutos depois a dupla voltou ao imóvel e disparou contra os protetores do desafeto. As vítimas conseguiram fugir, mas um deles acabou ferido.