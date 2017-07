Temer assina medida que institui PDV para servidores

Texto deverá ser publicado na edição desta quinta (27) do “Diário Oficial da União”

© Beto Barata/PR

A assessoria do Planalto informo, nesta quarta-feira (26), que o presidente Michel Temer assinou a medida provisória que institui o programa de demissão voluntária (PDV) para os servidores do Poder Executivo.

O texto deverá ser publicado na edição desta quinta (27) do “Diário Oficial da União”.

Segundo o Ministério do Planejamento, a proposta visa aumentar a eficiência no serviço público e gerar uma economia de cerca de R$ 1 bilhão.

Os servidores que aderirem ao plano serão indenizados com o montante referente a 125% de sua remuneração, calculada entre a data da exoneração e multiplicada pelo número de anos de efetivo exercício no serviço público. As informações são da Agência Brasil.

A medida prevê ainda que os servidores possam solicitar a redução da jornada de trabalho de oito para quatro horas diárias, com remuneração proporcional sobre o total da remuneração.

Fonte: NAOM