Mega-Sena, concurso 1.952: resultado

Prêmio é de R$ 90 milhões.

Mega-sena © Francisco Britto

A Caixa realizou nesta quarta-feira (26) o concurso 1.952 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 09 – 21 – 36 – 38 – 52 – 53.

A expectativa de prêmio era de R$ 90 milhões. O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Rio Branco (AC).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 600 carros de luxo. Se quiser investir na poupança, receberá mensalmente R$ 500 mil em rendimentos.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Por G1