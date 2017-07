Ex-goleiro do Botafogo tem morte cerebral após acidente

Internado há 20 dias no Hospital da Lagoa, campeão carioca pelo Glorioso em 2006 não respondeu aos testes neurológicos. Duelo no Nilton Santos terá um minuto de silêncio

Foto: LANCE!

Max foi internado após um acidente de carro decorrente de uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contudo, como ele chegou a ir para casa e ficar mais de uma semana sem sintomas, as dores na cabeça e a piora do quadro podem não ter relação com a batida.

Antes do duelo entre Botafogo e Atlético-MG, no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira, haverá um minuto de silêncio. O ex-goleiro foi campeão estadual em 2006 pelo Glorioso, e chegou a colocar o atual titular, Jefferson, no banco de reservas, em 2003.

O último clube de Max foi o Barra da Tijuca, em 2014. Revelado na Portuguesa da Ilha, passou também por Bangu, Friburguense, América-RJ, Vila Nova-GO, Itumbiara, Joinville, Boa e Gama.