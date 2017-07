Programa Bombeiros do Amanhã realiza solenidade nesta sexta-feira

Evento no Plenário da Câmara Municipal é de formatura de graduação e troca de patentes de 17 crianças e adolescentes

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em parceria com o comando do 5º Grupamento de Bombeiros (5ºGB), promove, nesta sexta-feira (28), a partir das 18h, no recinto do Plenário da Câmara Municipal, a formatura de graduação de 17 crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Bombeiros do Amanhã”.

Na solenidade, cinco participantes do Programa Bombeiros do Amanhã serão promovidos com a mudança de patente para 3º Sargento; 10 serão promovidos a Cabo; e dois receberão certificado de participação no programa por atingirem idade limite de15 anos, permitida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O Programa Bombeiros do Amanhã é mantido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da SAS, e atende a 70 crianças e adolescentes, de 9 a 15 anos de idade, nos períodos matutino e vespertino, tendo como Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Interlagos.

As atividades deste Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a exemplo dos demais programas, são realizadas no período contrário ao período escolar em que o aluno está matriculado.

O Programa Bombeiros do Amanhã mantém as suas atividades próprias, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, nas dependências do quartel do 5º GB, na Avenida Filinto Müller, número 3.300, no Bairro Jardim Morumbi.