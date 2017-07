Rede especializada em gastronomia busca novos franqueados no Sudeste

A expectativa do Instituto Gourmet é conquistar 20 unidades em todo país sendo maioria na região Sudeste

No mercado desde 2014, o Instituto Gourmet, rede especializada em gastronomia, oferece cursos profissionalizantes de culinária que unem a praticidade da cozinha dedicada à arte. A rede conta com 12 unidades espalhadas pelo Brasil e espera alcançar cerca de 20 franquias até o final do ano, sendo que a maioria no Sudeste. A expectativa é crescer acima de 600%, finalizando 2017 com faturamento de R$ 5 milhões.

Segundo dados da última pesquisa anual da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 71% das redes de franquias do país estão localizadas na região Sudeste. São Paulo vem em primeiro lugar na lista de estados com maior número de redes, 53% do total.

O Instituto Gourmet se encaixa num segmento que permite uma abrangência nacional, o que torna mais fácil o processo de expansão, já que não há nenhuma barreira regional. Seu baixo investimento e a eficiência dos seus cursos, proporciona alta rentabilidade ao franqueados e acionistas.

“Uma das vantagens do Instituto Gourmet é que atua com opções de cursos de curta ou longa duração e flexibilidade nos horários, focando na interação do aluno e aprendizagem. Com temas variados e de acordo com a necessidade de cada um, oferecemos aulas que variam de workshops a temas específicos e mais atuais da cozinha e confeitaria”, declara Robson Fejoli.

Destinada aos interessados em ingressar profissionalmente na área gastronômica e para aqueles que fazem da cozinha um momento de descontração e um hobby, a rede tem como diferencial formar profissionais com cursos de qualidade à preços acessíveis. São oito cursos oferecidos: Confeiteiro Profissional, Doceiro Profissional, Chef Mix, Cozinheiro Profissional, Cake Designer, Food Trucker Profissional, Italian Chef e Chocolateiro Profissional.