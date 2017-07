Governo de Andradina realiza abertura do Campeonato Amador nesta sexta no estádio

andradina/Secom/Prefeitura

Foto – amador – crédito: Secom/Prefeitura

O Governo de Andradina por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ) realiza a abertura do Campeonato Amador 2017, na noite desta sexta-feira (28), no estádio municipal Evandro Brembatti Calvoso.

O jogo de estreia será entre o atual campeão João Som SKY/Porto e Jardim Brasil a partir das 19h. Na preliminar jogam os times Sub-15 do ATC (Andradina Tênis Clube) e Escolinha do Dida com início à s 18h.

“Convido toda a população a prestigiar o evento. O nível técnico e a disputa limpa é o que marca o Campeonato Amador, sendo uma opção de lazer nos finais de semana aos amantes do futebol”, comenta Messias.

Com 12 equipes participantes Amador 2017 foi dividido em duas chaves. Na chave A estão: João Som SKY/Porto , Eterna Juventus, Biguá/Grub, Pumas/Porto, A.A. Comercial e Jardim Brasil. Na chave B: União Liverpool, A.E Villas, Grêmio Toca Fácil, Unidos B.F.C, Paranápolis, Ubec / Mult Farma/L. Francine.

Na primeira fase as equipes jogam entre si classificando as quatros primeiras para as quartas de finais em cruzamento olímpico entre os grupos. Nas quartas e nas semifinais serão dois jogos, com vantagem do empate para a equipe de melhor campanha. A final será em jogo único.

Rodada do fim de semana

No sábado, o Eterna Juventus enfrenta o A.A. Comercial no estádio às 16h. O Príncipe da Noroeste recebe no domingo a partir das 08h15 o jogo entre União Liverpool e Ubec e na sequencia A.E Villas e Paranápolis.

No domingo, em Paranápolis também ocorre os confrontos a partir das 8h15 do Grêmio Toca Fácil e Unidos B.F.C e depois Bigua e Pumas.

