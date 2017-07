Picuí recebe segunda unidade Vazoli da Paraíba

Divulgação

Maior franquia de crédito do Brasil chega à cidade em 31 de julho

Com inauguração marcada para o dia 31 de julho, a Vazoli, maior franquia de crédito do Brasil, abre a segunda unidade no Estado da Paraíba. Picuí é a cidade escolhida para receber o novo ponto da rede. São mais de 18 mil habitantes que terão acesso a serviços financeiros na região. Atualmente, a marca atua em 20 estados brasileiros e pretende abrir 20 unidades até o final de 2017.

“O serviço de crédito possui grande procura, seja para aqueles que utilizam para pagamento de dívidas ou realização de sonhos. Pretendemos levar o negócio e consultoria financeira para todos os estados do país”, diz Eric Vaz de Lima, diretor executivo da rede.

O segmento de negócios e serviços, na qual a Vazoli está inserida, cresceu 5% no primeiro trimestre de 2017, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising.

“Decidi investir na Vazoli por toda a organização e estrutura do negócio. Além disso, sempre tive vontade de mesclar meus investimentos e apostar em diferentes setores. Espero que a aceitação por parte da população seja positiva já que nossa região carece de serviços financeiros”, conta Paulo Nascimento Jr, proprietário da unidade em Picuí, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 94, sala A.

A rede comercializa produtos financeiros como crédito pessoal, consórcios, seguros, financiamento de imóveis e automóveis e o crédito consignado, que é o serviço mais procurado da empresa.

Para ser um franqueado da empresa, o investidor deve desembolsar a partir de R$ 50 mil. O prazo de retorno é de 8 a 15 meses.