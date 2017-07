Rolando Boldrin leva sua música e história para o Teatro Bradesco dia 12 de agosto

Acompanhado por Willian Corrêa, o cantor, ator e contador de ‘causos’, faz show de lançamento do livro A História de Rolando Boldrin – Sr. Brasil.

O espetáculo “A História do Sr. Brasil”, que será apresentado no próximo dia 12, no Teatro Bradesco, é um resumo cantado e contado da vida e carreira de Rolando Boldrin (ator, cantador, compositor e declamador de causos). No palco, Boldrin terá a companhia do jornalista Willian Corrêa, autor (em parceria com Ricardo Taíra) de sua biografia, A História de Rolando Boldrin – Sr. Brasil, da editora Contexto. Logo após o espetáculo, haverá sessão de autógrafos.

Boldrin tem 80 anos de vida e 58 de carreira. E é sobre sua trajetória profissional, que ele iniciou ainda menino no interior de São Paulo, que irá falar, entremeando histórias com músicas, causos, falando da chegada de amigos e parceiros que fez pelas estradas afora, e ainda dos muitos talentos que ajudou a descobrir.

Ao lado de Boldrin, Willian Corrêa, o escritor que, com muito gosto, é também músico e cantador nas horas vagas. O palco do Teatro Bradesco será o espaço para entoar músicas caipiras que marcaram gerações.

Música e arte

A ambientação de “A História do Sr. Brasil” é assinada por Patrícia Boldrin, mulher de Boldrin. Patrícia é uma pesquisadora da arte popular que descobre, em cada viagem, um pouco mais sobre o enorme talento do brasileiro. Assim, no dia 12 ela irá presentear o público com uma cenografia marcada pela singeleza do extenso universo deste país – seja na toalha colorida, na imagem da santa de devoção ou no vaso de flores campestres.

A História de Boldrin – o livro

A História de Rolando Boldrin – Sr. Brasil (Willian Corrêa e Ricardo Taíra) tem 224 páginas. Todas elas recheadas de histórias, fotografias, lembranças das dificuldades e conquistas, além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho e, assim, abrir caminhos para a cultura brasileira. Estão lá passagens com artistas nacionais da TV, da música, do cinema, do teatro. Entre eles, Irene Ravache, Gilberto Gil, Armando Bógus, Hebe Camargo, Moreira da Silva, entre outros.

A campanha “Diretas Já”, nos anos 80, que teve Boldrin literalmente vestindo a camisa, se une aos demais momentos marcantes de sua trajetória.

O biografado revela que, ao ser convidado por Willian e Ricardo, “topou direto” contar a sua vida. Ambos jornalistas, são profissionais da TV Cultura, onde Boldrin apresenta o programa “Sr. Brasil”. A partir do acerto, fizeram “um punhado de sessões” em que Boldrin tratou de falar. “Um livro é pouco”, brinca o retratado.

A infância em São Joaquim da Barra, o início da carreira como “extra” na TV Tupi e a consagração como um dos maiores nomes da cultura brasileira. A História de Rolando Boldrin – Sr. Brasil apresenta um dos artistas mais importantes do país. E como não destacar seu trabalho como apresentador/condutor da atração? É difícil até de contar quantos talentos musicais ganharam projeção nacional a partir dos programas comandados por ele nas diversas emissoras de TV em que trabalhou.

Serviço:

A História de Rolando Boldrin – Sr. Brasil

Autores: Willian Corrêa e Ricardo Taira

Páginas: 224

Preço: R$ 45,00

Editora Contexto

Show — A História do Sr. Brasil

Rolando Boldrin e Willian Corrêa

Onde: Teatro Bradesco

Quando: dia 12 de agosto

Horário: 21hs.

Local: Shopping Bourbon – Rua Palestra Itália, 500, loja 263 – 1.439 lugares

Perdizes, SP

Ingressos: https://www.teatrobradesco.com.br/programacao.php?id=803_ROLANDO+BOLDRIN

Mais informações à imprensa

Atelier de Imagem e Comunicação

