Em Chapecó, Paulo Corrêa e Alexandrino Garcia buscam investimentos da Aurora para Aral Moreira

O deputado estadual Paulo Corrêa, que é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa e o prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Garcia, estiveram nesta quinta-feira (27) em Chapecó, Santa Catarina, em busca de parceria com a empresa Aurora Alimentos, para implantação de unidades de criação e abate de suínos no município, além da construção de uma fábrica de ração e a possível abertura de um frigorífico na região.

Também integraram a comitiva Sul-Mato-Grossense o chefe do Departamento de Agricultura de Aral Moreira, Ivan Dametto e o ex-prefeito de São Gabriel do Oeste, Adão Rolim, que foi um dos responsáveis pela implantação do frigorífico Aurora no município.

Durante reunião na matriz da Aurora Alimentos, em Chapecó, o presidente da empresa, Mario Lanznaster, anunciou de imediato que vai mandar fazer um estudo para implantar em Aral Moreira a integração de suínos, que é um sistema de parceria entre a empresa e os produtores rurais.

Neste sistema, a Aurora seria responsável por entregar os leitões aos produtores que, por sua vez, ficariam responsáveis pela criação e, 120 dias depois a empresa buscaria os animais para abate, sendo que a remuneração é feita de acordo com a produtividade.

Mario Lanznaster também falou da possibilidade de implantação de uma fábrica de ração em Aral Moreira e de um frigorífico em Dourados ou Ponta Porã.

Para o deputado Paulo Corrêa a reunião significa um passo importante para a abertura do mercado da carne a novas empresas e o desenvolvimento dos municípios do interior.

“Foi um encontro muito produtivo, onde fomos assessorados pelo Adão Rolim, que levou a Aurora para São Gabriel e tivemos a oportunidade de apresentar as potencialidades de Aral Moreira e da região para essa grande empresa que é a Aurora. Ficamos muito satisfeitos em saber que a Aurora vai, neste primeiro momento, fazer esse estudo para a integração de suínos, com a possibilidade também da construção de uma fábrica de ração, o que já é muito importante e, em um segundo momento, a construção de um frigorífico”, explicou Paulo Corrêa.

Já o prefeito Alexandrino Garcia destacou que o município está buscado o crescimento local e a geração de emprego e renda. “Foi uma agenda muito positiva, em que mostramos o potencial do nosso município, além das leis de incentivo fiscal local e do incentivo concedido pelo Governo do Estado para instalação de empresas no interior. Contamos com a parceria fundamental do deputado Paulo Corrêa, que é presidente da Comissão de Indústria e Comércio e juntos estamos buscando caminhos para o crescimento de Aral Moreira e a geração de emprego e renda para a nossa gente”, disse.

A Aurora alimentos é a maior cooperativa produtora de alimentos do Brasil e está entre as 40 maiores indústrias de carne suína do mundo, de acordo com estudo realizado em dezembro pela Pig International.

Com atuação apenas em território brasileiro, a Aurora abate quase 5 milhões de suínos por ano. —