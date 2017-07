Maisa Silva na Globo? Atriz visitou a emissora para gravar com Tatá Werneck

Mistério resolvido! Maisa Silva visitou a Rede Globo, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27) para gravar o programa “Lady Night”, do Multishow, comandado por Tatá Werneck e que já recebeu Neymar como um de seus convidados. Os usuários das redes sociais ficaram alvoroçados quando a atriz do SBT que está no ar em “Carinha de Anjo” – novela em que já trocou beijos com Jean Paulo Campos -, fez suspense sobre o motivo que a levou à emissora concorrente de Silvio Santos, a quem repreendeu por comentários polêmicos durante programa.

SAIBA MAIS Maisa Silva na Globo? Atriz participa de programa da emissora e fãs surtam!

Evaristo Costa nega ida para Record e EUA após não renovar contrato: ‘Mentira’

Evaristo Costa estaria se sentindo desprestigiado

Evaristo Costa, do ‘Jornal Hoje’, decide não renovar contrato com a TV Globo

Maisa Silva, Anitta, Neymar Jr., Evaristo Costa e 10 celebridades que você deve seguir no Twitter

‘Mãe, tô na Globo!’, brinca Maisa Silva

Nos vídeos postados no Instagram e no Twitter, Maisa Silva aparece ao lado da mãe, Gislaine Silva, em um dos carros usados para transportar os artistas nos Estúdios Globo. “Gente, olha onde eu estou! Estou andando no carrinho aqui ao vivo. Mãe, tô na Globo! Quem diria, hein, gente? Eu na Globo ao vivo para vocês”, disse a artista que sempre troca mensagens com os fãs e já chegou a dar conselho a um deles. Ela ainda acrescentou um comentário, brincando sobre a velocidade do veículo: “Esse carrinho é rápido! Juro para vocês, nunca pensei que fosse assim. Estou mandando um ‘ao vivaço’ um ‘mãe, tô na Globo’ com a minha mãe aqui do meu lado”.

Fãs especularam sobre ida de Maisa ao Projac: ‘Substituta do Evaristo’

O mistério feito por Maisa Silva logo deixou seus seguidores inquietos, e eles passaram a tentar adivinhar e fazer piada sobre o possível motivo de a jovem – apoiada por Camilla Camargo por rejeitar namoro com Dudu Camargo na TV – ter ido aos Estúdios Globo. “A substituta do Evaristo Costa já foi definida”, brincou um usuário do Twitter, se referindo à saída do jornalista da bancada do “Jornal Hoje”. “O rei do Twitter Evaristo sai para a rainha soberana Maisa entrar. Estamos muito bem representados”, completou uma segunda usuária da rede social. “Deixou de ser a rainha do SBT para ser de todas as emissoras”, escreveu uma admiradora. Uma outra fã torceu para que Maisa estivesse firmando novos trabalhos na TV Globo: “Abaixa que é tiro! Eu estou amando! Diz para a gente que você fechou contrato, diz!”

(Por Carol Borges )