Professores da AEMS participam de semana pedagógica

Todos os anos a AEMS realiza a semana pedagógica com os professores, levando informações de interesse dos docentes, trabalhando as habilidades e competências exigidas pela profissão. No dia 26 de julho, a palestra foi com o professor convidado, Luis Carlos Pedrão Munhoz, que trabalhou os conceitos motivacionais, os requisitos para atuar como docente em uma geração antenada nas redes sociais, entre outros assuntos.

Ontem, 27 de julho, a palestra foi sobre o novo manual acadêmico da AEMS. As professoras Juliana Ferreira e Catarina Akiko Miyamoto apresentaram as mudanças e sanaram as dúvidas dos professores.

A AEMS aproveita para desejar um ótimo semestre para os docentes e discentes e informa que as aulas iniciam na próxima terça-feira, 01 de agosto.

Ascom