Colégio HY comemora mais uma aprovação

O Colégio HY, ensino médio e cursos profissionalizantes, comemora mais um semestre de conquistas de seus alunos e ex-alunos. Guilherme Durant dos Reis Lopes recebeu a notícia que passou em Direito pela UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O aluno, que faz o preparatório para o ENEM no HY, afirma que a contribuição dos professores, o material do sistema Poliedro de ensino e o apoio pedagógico do HY, contribuíram para a sua aprovação. “Só tenho que agradecer o HY. Tirei uma média de 630 e isso me ajudou bastante. Resolveu muitas dúvidas. Indico o HY”, conclui.

Segundo a coordenadora pedagógica do HY, Danielle de Andrade Ferreira, “nós do colégio ficamos extremamente felizes com a conquista do Guilherme, que é um aluno dedicado e de grande futuro. Saber que contribuímos é muito gratificante”.

Com um alto índice de aprovação nos principais vestibulares, confira abaixo os alunos e ex-alunos aprovados.

Marcele Prado Nogueira Mello – Medicina – Unilago.

Maria Luiza Leal – Medicina – FAI.

Paulo Fuza – Medicina – Unicastelo.

Marcela Franco – Engenharia Civil – PUC Campinas.

Ronaldo Oliveira – Arquitetura e Urbanismo – UFMS.

Mariana Modesto – Direito – UFMS.

Amanda Takata – Secretariado Executivo Trilíngue – UEM.

Guilherme Durant dos Reis – Direito – UFMS.

O HY fica instalado dentro da AEMS, na avenida Ponta Porã, 2750 – Distrito Industrial. Agende uma visita e venha conhecer a nossa estrutura e material. Mais informações pelos telefones (67) 2105 6066 ou (67) 98169 0018.

Ascom