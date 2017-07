O LIVING PRINCIPAL da Mostra Casabella tem identidade da NR Arquitetura

O design contemporâneo vai invadir a Mostra Casabella 2017 com a dupla de arquitetos Naissa Vieiralves e Roberto Leal Neto que assinam o LIVING PRINCIPAL da mostra esse ano

A Mostra Casabella já faz parte do calendário da decoração na Bahia. Todos os anos a empresária Conceição Queiroz seleciona arquitetos e decoradores para expor na Casabella as novidades e as tendências para as próximas temporadas. Para a edição 2017, a empresária convidou a dupla da NR Arquitetura – Naissa Vieralves e Roberto Leal Neto – para desenvolver o projeto do LIVING principal da mostra.

O Estilo Contemporâneo sempre foi a linha mestra dos trabalhos da NR Arquitetura, e as escolhas para o projeto do LIVING não poderiam ser diferentes. Baseado no conceito da mostra: CHIC É SER SIMPLES; as especificações de mobiliário seguiram as linhas retas, com acabamentos de tecidos simples como o linho e o couro envelhecido, sem estampas e com cores neutras, valorizando assim a estrutura e o design das peças que estarão à venda na loja após o lançamento.

O PROJETO

Amantes das estruturas metálicas, os arquitetos desenharam para a Casabella um sistema de módulos em metal envelhecido que irá ser apresentado na próxima mostra: “Nos projetos da NR Arquitetura, as estantes metálicas sempre aparecem de forma destacada. Em Salvador, é difícil achar lojas que forneçam essas peças com preço justo e com facilidade de montar da forma que melhor se adeque ao projeto. ” explica Roberto.

As combinações dos módulos, ainda sem nome, podem variar segundo explicação da arquitetura Naissa Vieiralves: “Para a Casabella fizemos módulos metálicos simples que se somam, formando estantes, armários suspensos, homes para abrigar os equipamentos de TV ou simples divisórias de ambientes. Basta que as necessidades se somem a criatividade. ”

Mais informações à imprensa:

Laboratório da Notícia – 3272 4263

WhatsApp: (71) 9 8794-1251

BLOG: http://jornalismo36.wix.com/laboratoriodanoticia

Facebook: Laboratório da Noticia

Twitter: @laboratoriodanoticia

Instagram: @laboratoriodanoticia