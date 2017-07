População da Região Norte dá sugestões para melhorias na Cidade pelo PPA

Próxima audiência do PPA será realizada no bairro Vila Alegre

Fotos: Divulgação

Foi realizada na noite desta quinta-feira (27) a audiência pública da elaboração participativa do Plano Plurianual (PPA2018-2021 na Região Norte, na Paróquia Santa Rita, no bairro Vila Nova.

Seguindo o cronograma do PPA, essa foi a terceira audiência pública realizada e outras quatro devem ser realizadas nos bairros antes da audiência final, que será realizada na Câmara Municipal dia no dia 11 de setembro.

A audiência da Região Norte teve como público alvo moradores da Paranapungá, Acácias, Vila Nova, Colinos, Centro, Lapa, Santo André, Jardim Dourados, condomínios nas proximidades do Balneário Municipal e ranchos do Rio Sucuriú.

A audiência contou com a explanação técnica dos servidores da Prefeitura e debate bastante dinâmico com os participantes que permaneceram até o final.

Entre o público presente, uma turma de Técnicos em Enfermagem da Escola Jomap teve uma significativa participação. Os alunos e professores, que residem próximo ao local da reunião, apontaram diversas sugestões, principalmente na área da saúde.

A próxima audiência será realizada na Região Leste. A Escola Municipal Joaquim Marques, na Vila Alegre, receberá os moradores dos bairros Vila Alegre, Setsul, Vila Piloto, Jupiá, Cinturão Verde, Bosque das Araras, Jardim Alvorada, Quinta da Lagoas e Ypês, entre outros.

Além da contribuição presencial com o PPA, é possível que cada cidadão envie sugestões construtivas pela página oficial do PPA localizada dentro do site oficial da Prefeitura: http://www.treslagoas.ms.gov.br/cidadao/ppa-tres-lagoas/53.