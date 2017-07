Três Lagoas-MS: Câmara destinará R$ 100 mil para a Festa do Folclore

Recurso é um adiantamento da devolução do duodécimo que acontece no final do ano

Na sessão ordinária da próxima terça-feira (01), a Câmara Municipal de Três Lagoas vai antecipar a devolução de R$ 100 mil do duodécimo, para que a prefeitura destine este valor para a Festa do Folclore, que após três anos, voltará a ser realizada no município.

Duodécimo é o valor anual que o Poder Executivo repassa para a Câmara custear suas despesas.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador André Bittencourt, a devolução deste valor, com destinação para a festa, é um incentivo ao resgate da cultura três-lagoense. “E esse incentivo só é possível porque a Casa do Povo, desde o início do ano, mostrou que preza o princípio da economicidade. Além de ter consciência na utilização do dinheiro público”.

A entrega acontecerá durante a 23º sessão ordinária, primeira sessão após o recesso parlamentar. E para receber esta parcela da devolução do duodécimo – que normalmente é devolvido integralmente no final do ano – estará presente o prefeito Ângelo Guerreiro.



A FESTA

A 29ª edição da Festa do Folclore acontecerá de 9 a 13 de agosto, na área da NOB, com 35.000m², na região central da cidade. Serão 50 barracas de artesanato, produzido por artistas da cidade cadastrados na Casa do Artesão, e 25 barracas de comidas típicas, durante todos os dias do evento. Para as crianças, parquinho especial será montado para proporcionar muita diversão durante o evento.

A última edição foi em 2013. Considerando a importância da festividade para a cultura local, a prefeitura declarou que voltará a fazer parte do calendário da cidade.