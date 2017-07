Madero CWB estreia na Taça Ouro e sonha com vaga na Superliga

Projeto de vôlei feminino uniu jogadoras de vários estados do Brasil

As jogadoras de vôlei do Madero CWB estreiam na próxima semana na Taça Ouro. A competição garante à equipe campeã a última vaga ainda em jogo na Superliga. As partidas acontecem nos dias 2 e 3 de agosto contra os times Renata Valinhos Country e Sesi SP.

As 17 atletas que compõem o elenco contam com o ex-jogador e campeão olímpico de vôlei, Giba, como padrinho e com Clésio Prado no comando técnico. Os jogos vão acontecer no ginásio do Sesi, em Santo André, que tem capacidade para 800 pessoas.

Os treinos puxados e diários do Madero CWB acontecem em Curitiba, onde a equipe está sediada. O projeto idealizado pela ex-tenista Gisele Miró traz ainda nomes como da Valeskinha e da levantadora Fernandinha – duas medalhistas de ouro olímpicas. A assistência técnica será de Tatiana Ribas, que já trabalhou com Bernardinho.

