Barack Obama e Michelle separados? Casamento chega ao fim após 24 anos, diz site

Segundo o ‘RadarOnline’, o relacionamento não sobreviveu depois do fim do mandato do ex-presidente americano

Barack Obama estaria de separando da mulher, Michelle, segundo o site americano “RadarOnline”. De acordo com a publicação, uma fonte próxima ao casal o relacionamento não sobreviveu após o fim do mandato do ex-presidente, que ficou oito anos no poder, e até um acordo já foi feito: com o fim do matrimônio, a ex-primeira dama dos Estados Unidos receberia cerca de R$ 80 milhões. Os dois se conheceram em 1980 e se casaram três anos depois. Eles são pais de Malia e Sasha, vista com um cigarro suspeito em festival de música. Em 2014, começaram a surgir rumores de um possível divórcio, mas Obama negou crise na relação na época.

Ao contrário de Obama e Michelle que não oficializaram o término, Angelina Jolie comentou a época da separação de Brad Pitt. “Foi o momento mais difícil, e estamos no momento de voltar a respirar. Estamos todos tentando fazer o nosso melhor para curar a nossa família. As coisas ficaram ruins. Eu não queria usar essa palavra… As coisas se tornaram ‘difíceis'”, disse ela, acrescentando que hoje ela e o ator estão em uma fase melhor e trabalham juntos na criação dos seus seis filhos: “Temos consideração um pelo outro e cuidamos da nossa família. Nós dois nos empenhamos para alcançar as mesmas metas.”

Atriz se concentra em ser boa fona de casa

Em entrevista, Jolie contou também que agora se concentra em ser uma boa dona de casa, apesar de ter uma vida atribulada e com muitas viagens. “Eu só quero fazer um bom café da manhã e manter a casa limpa. Essa é a minha paixão. A pedido de meus filhos, estou fazendo aulas de culinária. Venho tentando há nove meses ser uma boa dona de casa, recolher o cocô do cachorro, lavar os pratos e ler histórias para dormir. E estou indo bem nas três”, declarou ela, que está disposta a proteger os sentimentos dos filhos. “Não quero que meus filhos fiquem preocupados comigo. Acho importante chorar no chuveiro e não na frente deles.” Ainda à publicação, Angelina comentou sobre ter sido diagnosticada com Paralisia de Bell – uma condição que enfraquece os músculos, provocando deformação em um lado do rosto -, mas não deu muitos detalhes sobre o assunto. A artista já está curada, graças à acupuntura.

(Por Patrícia Dias )