FPA Análise de Mídia – 28/7

CAPA – Manchete principal: “Bloqueio de recursos afetará obras do PAC e projetos políticos” COLUNA PAINEL – MARCOS VALÉRIO: Na proposta de delação que fez ao Ministério Público de Minas, o empresário Marcos Valério anexou como prova de sua narrativa uma lista em que enumera repasses de propina a dezenas de autoridades. A peça é controversa. Anos atrás, outras versões da planilha foram encontradas com Nilton Monteiro, o estelionatário que fez a chamada “lista de Furnas”. Na ocasião, o próprio Valério disse que os papéis eram falsos. O MP recusou o acordo. Valério fechou com a PF. COLUNA PAINEL – LULA: Depois do giro pelo Nordeste, que começará no dia 17 de agosto, em Feira de Santana (BA),o ex-presidente Lula programa visita ao Sul do país. Auxiliares do petista organizam ainda longa agenda no interior de São Paulo — reduto do PSDB. Na primeira caravana, Lula visitará todos os Estados do Nordeste, intercalando municípios do sertão com capitais. O ex-presidente vai diversificar a agenda: de conversas com moradores de áreas carentes a comícios. COLUNA PAINEL – NOVA PGR: Os cinco nomes escolhidos por Raquel Dodge para comandar a transição na PGR são ligados ao ex-procurador-geral Roberto Gurgel, que atuou no julgamento do mensalão. Em 2009, ele nomeou a nova chefe do MPF coordenadora da Operação Caixa de Pandora. “Ex-presidente do BB e da Petrobras é preso em nova fase da Lava Jato” – A reportagem utiliza informações semelhantes às dos outros jornais. “PAC perderá quase 30% dos recursos com bloqueio do Orçamento” – A reportagem utiliza informações semelhantes às dos outros jornais. “Falta de dinheiro deve afetar operações da PF, diz ministro” – A reportagem utiliza informações semelhantes às dos outros jornais. “Acordo com a JBS causou dano à imagem da Lava Jato, diz procurador” – Um dos principais integrantes da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador federal Carlos Fernando dos Santos Lima, 53, passou a usar as redes sociais com ênfase inédita nos últimos meses. Distribui bordoadas a políticos, jornalistas e quem mais identifica como inimigo da operação. Adotou a hashtag #quemnaodevenaoTemer e aderiu a frases motivacionais como “vamos acreditar que podemos ser livres, que podemos escolher pessoas íntegras, que existe esperança”. À Folha, ele afirma que seus objetivos são defender a operação de ameaças e inspirar procuradores que combatem a corrupção Brasil afora. Diz não se preocupar com quem o acusa de perder a isenção de investigador ao se manifestar tão abertamente. Em entrevista, ele critica pontos da delação fechada com a JBS, defende condenações com base em indícios e afirma que a Lava Jato, em Curitiba, está chegando a seu ciclo final. Quase três anos e meio após o início da operação, Carlos Fernando dá sinais de cansaço. Planeja se aposentar e passar a advogar na área de compliance. Diz que se viciou no seriado “Game of Thrones”, mas não pretende assistir ao filme “Polícia Federal, a Lei é para Todos”, que conta a história da operação e estreia em setembro. Folha – O sr. passou a se manifestar de forma mais enfática nas redes sociais, inclusive em temas políticos. Por quê?

Carlos Fernando – Nós mudamos um pouco a forma de fazer a comunicação. No começo, falávamos da nossa investigação em Curitiba e tínhamos até restrição do CNMP [Conselho Nacional do Ministério Público]. Agora, estamos falando sobre o geral, a corrupção como fenômeno. O que descobrimos é que o sistema do PT é orgânico, por isso prendemos tantos tesoureiros. Lá [refere-se ao governo Temer] é a mesma coisa, mas um modo de atuação diferente, de forma mais atomizada, baseada em caciques. Uma das coisas que me deixa mais indignado são os falsos apoiadores. O exemplo é o [senador peemedebista Romero] Jucá fazendo coraçõezinhos nas manifestações pró-Lava Jato na avenida Paulista. A reação à Lava Jato mudou? [Hoje] É mais sofisticada, baseada na política. Na destruição das Dez Medidas [propostas da força-tarefa contra a corrupção], na tentativa de aprovar leis. Há um sufocamento econômico da Lava Jato. Não há como negar que a PF sofreu isso.

Como o sr. vê a relação atual entre PF e Procuradoria? A relação sempre foi conturbada pelos limites de cada competência. Procuramos deixar essas questões em segundo plano. Quando há uma crise a gente chama uma reunião, sentamos e conversamos. Infelizmente existem momentos em que você não consegue superar isso. Por exemplo, colaborações. Nós entendemos que só o Ministério Público pode fazer acordos. É constitucional, não podemos abrir mão.

Houve recente relatório da PF sobre o áudio do [ex-senador] Sergio Machado que não viu obstrução por peemedebistas. Cada instituição deve se ater à sua atribuição. Nesse caso eu vou ser bem crítico. Não cabe a um delegado fazer considerações sobre a delação, essa é uma atribuição nossa, e a homologação é do juiz. Qual a vantagem para um delegado fazer isso? Acirrar uma briga institucional à toa. Só serve para a defesa.

Outro revés foi a decisão do TRF-4 de absolver Vaccari [ex-tesoureiro do PT]. É mais grave. Existem provas [contra Vaccari]. Dizer que inexistem é um equívoco dos juízes. O que eles poderiam dizer é que não foram convencidos. Nossa tradição jurídica diz que indícios veementes são suficientes para condenar. No caso do Vaccari, ele não usa métodos bancários, ele usa a mochilinha. Você vai ter produção do dinheiro pela empresa, fotografia dele entrando. Isso tudo são indícios que corroboram o depoimento de um colaborador. Dizer que não há provas é desconsiderar isso, porque indícios no Brasil são provas.

Muitos no meio jurídico discordam, dizem que indício é indício, prova é prova. Não é assim nossa tradição. Nossa jurisprudência é de que indícios convergentes e diversos são suficientes para condenação. Não está dizendo que precisa de uma prova no sentido clássico, de divisão entre indícios e provas. Agora, sempre vai ter o jurista de plantão, o advogado de criminalista defendendo as teses.

Qual o risco de a condenação do Lula ser derrubada no TRF como no caso Vaccari? Qualquer que seja o processo sempre vai ser arriscado. Mais arriscado nem é o mérito, mas uma daquelas bobagens que plantam durante o processo para virar nulidade num escalão superior. Na nossa tradição, advogado não lida com o mérito, sempre luta pela nulidade.

É o momento de maior contestação da Lava Jato? Temos dois fenômenos: a partir do momento em que as investigações passaram para o PMDB, as pessoas perguntaram: espera aí, não é só o PT? Começamos a explicar que não é uma questão partidária, é uma questão de crime. E segundo, a JBS, que realmente em termos de comunicação foi muito complicado para o Ministério Público. O acordo é muito mal compreendido pela população. Isso é um erro nosso. Seja porque o benefício talvez tenha sido deferido de uma forma muito leniente, seja porque [o MP] não se preparou adequadamente para comunicar.

O benefício foi excessivo? Eu faria o acordo? Faria, se eu estivesse na mesa [negociando]. O material é mais do que suficiente. O problema é o quanto você quer o acordo e em quanto tempo. É mais ou menos como o relacionamento amoroso. Você deseja muito uma pessoa e a pessoa percebe. Ela passa a exigir, dizer: eu quero só casamento.

Faltou ser mais blasé? Exatamente. É o truque. Faltou um pouco disso. E depois ter uma percepção clara de como a população encaras as coisas. Você [Joesley] vai para Nova York? Não, você não vai. Desculpe, você não vai ser filmado.

Houve dano à Lava Jato? Houve um dano de imagem a toda a investigação, que contamina tudo. De repente, aqui no Paraná, nos vimos tendo que responder sobre isso.

Voltando à sua atuação nas redes sociais, há uma proibição de que procurador se manifeste… Eu sou proibido de me manifestar sobre os processos. […] Estou falando de um problema político como cidadão. Estou exercendo meu direito. Não posso ser castrado.

O procurador que manifesta posição na rede social tem isenção para investigar? Se eu estivesse fazendo consideração político-partidária, eu estaria realmente vinculado a certos posicionamentos. Se você defende princípios que estão na Constituição, esse argumento é absurdo. Eu vou falar. Não posso deixar de falar. Eu tenho uma obrigação de falar.

A Lava Jato vai até onde? Aqui no Paraná está na meia idade caminhando para a velhice. As investigações acabam por dois motivos: porque o assunto se esgotou ou porque não existem recursos mais para você trabalhar. Creio que temos os dois fenômenos. Estamos caminhando para o esgotamento do assunto Petrobras. Mas também estamos sofrendo com falta de recursos. Estamos ficando velhos e com reumatismo.

“Temer iguala Dilma e tem pior avaliação a um governo em 30 anos, aponta Ibope” “Réu da Lava Jato acusa PT e Haddad de calote de R$ 2,6 mi” – Réu na Operação Lava Jato, Giovane Favieri acusa o diretório municipal do PT e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad de terem dado um calote de R$ 2,66 milhões em sua empresa. Favieri é sócio da F5BI produções Ltda, a maior fornecedor da campanha eleitoral de Haddad no ano passado. Em junho, a empresa recorreu à Justiça para tentar obter o pagamento da dívida e solicitou, inclusive, a apreensão de bens dos devedores. O caso ainda não foi julgado. Na campanha de Haddad, a empresa prestou serviços de infraestrutura de comunicação para rádio, TV e internet. Segundo o advogado Rui Gebara Portão, que representa o empresário no processo, a F5BI forneceu, além dos equipamentos de comunicação, dois prédios para a campanha, com serviços de limpeza, segurança e transportes, bem como alimentação para equipe de 300 pessoas. Segundo a prestação de contas de Haddad, as despesas com a F5BI atingiram R$ 3,55 milhões. Desse total, diz Favieri, a campanha pagou somente R$ 653 mil. No final de outubro, após a derrota na eleição, foi firmado acordo de parcelamento da dívida, que seria paga em 23 prestações de R$ 120 mil e uma 24ª de R$ 140 mil. Segundo o empresário, apenas duas parcelas foram quitadas. De acordo com a prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral, a campanha de Haddad custou R$ 16,16 milhões. O total recebido em doações, no entanto, não passou dos R$ 7,6 milhões.

Ao mesmo tempo em que processa Haddad e o PT por calote, Favieri é réu em uma denúncia feita pela Operação Lava Jato, no Paraná. De acordo com a acusação, em 2004, o Banco Schahin firmou um contrato fraudulento de empréstimo de R$ 12 milhões com o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula. Na realidade, segundo os procuradores da Lava Jato, o dinheiro se destinava ao PT e teria sido pago de modo fraudulento depois que uma das empresas do Grupo Schain fechou um contrato de R$ 1,6 bilhão com a Petrobras. A operação teria sido realizada para dissimular e ocultar pagamentos do PT, entre os quais às empresas de Favieri por serviços na eleição de 2004, em Campinas. O empresário diz no processo que não sabia da origem ilícita dos recursos. Para os procuradores, sua atuação no esquema de lavagem de capitais ocorreu de modo consciente e voluntário.

A reportagem faz um malabarismo enorme para conseguir inserir o nome do Haddad juton da Operação Lava Jato na mesma reportagem. A manchete confunde muito mais do que explica. “Alckmin defende prévias em dezembro e dificulta pretensões de Doria”

“Banco Central aponta sinais de recuperação do crédito”