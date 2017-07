Elaboração de Contratos Sociais e seus Impactos – Conceitos e Prática

• Priscila Maluzza Pissinato • Pós-graduada em MBA – Planejamento Estratégico de Tributos pela UNICSUL-Universidade Cruzeiro do Sul.

• Bacharel em Contabilidade, formada pela UNIFAI – Centro Universitário Assunção.

• Coach, com duas formações pela SLAC – Sociedade Latino Americana de Coaching, com certificação

reconhecida internacionalmente em Professional Coach Certification e Executive Coaching.

• Formação em Análise Comportamental DISC e Analista de Competências ASSESS, também pela SLAC –

Sociedade Latino Americana de Coaching.

• Atuou dentro de organizações contábeis por 17 anos, sendo empresária contábil por 10 anos.

• Professora Universitária nas áreas de tributos federais e municipais, bem como contabilidade básica.