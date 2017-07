Últimos dias para inscrições nos cursos de pós-graduação da FEI

São mais de 15 cursos com foco em Tecnologia e Gestão

Até 31 de julho, o Centro Universitário FEI está com as inscrições abertas para os cursos de especialização lato sensu nas áreas deGestão e Tecnologia e também para o MBA em Tecnologia da Informação, nos campi de São Bernardo do Campo (SP) e de São Paulo no bairro da Liberdade. O processo seletivo é feito por meio de análise de currículos, que podem ser enviados por e-mail. O início das aulas está previsto para 7 de agosto.

Inscrições

Para a inscrição e demais informações, o candidato deve acessar o site www.fei.edu.br ou entrar em contato diretamente com a secretaria do campus de escolha. Em São Bernardo do Campo, pelo telefone (11) 4353-2900 ou pelo e-mail iecat@fei.edu.br. Já no campus São Paulo, pelo número (11) 3274-5200 ou pelo e-mail iecatsp@fei.edu.br.

Crédito estudantil

Em parceria com a Fundação de Crédito Educativo (Fundacred), a FEI oferece bolsas de estudo para alunos de Especialização, Mestrado e Doutorado. O valor do crédito pode cobrir de 25% até 50% do custo das parcelas do curso.

Conheça a lista completa dos cursos:

Campus São Paulo

– Administração de Empresas Para Engenheiros

– Engenharia de Infraestrutura Urbana

– Engenharia de Manutenção Hospitalar

– Engenharia de Segurança do Trabalho

– Gestão da Manutenção e Ativos

– Refrigeração e Ar Condicionado

– Sistema de Elétricos de Energia

Campus São Bernardo do Campo

– Empreendedorismo

– Administração de Empresas Para Engenheiros

– Administração de Produção

– Gestão de Operações Logísticas e Supply Chain

– Gestão de Projetos: Práticas PMBOK Guide

– Mecânica Automobilística

– Marketing

– Gestão Empresarial

– Gestão e Tecnologia em Projetos de Produto

Serviço

Cursos de Pós-Graduação lato sensu

Inscrições: Até 31/7

Início das aulas: 7/8*

Site: www.fei.edu.br

*Pode sofrer alteração

Sobre o Centro Universitário FEI

Com 77 anos de tradição, o Centro Universitário FEI é referência entre as instituições universitárias no Brasil, nas áreas de Administração, Ciência da Computação e Engenharia. A Instituição, com campus em São Bernardo do Campo e na capital paulista, já formou mais de 50 mil profissionais, entre engenheiros, administradores de empresas e profissionais da área de Ciência da Computação, muitos ocupando posições de liderança nas principais empresas do País.

Mantida pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, o Centro Universitário FEI integra a Rede Jesuíta de Educação e agrega marcas históricas de instituições de ensino de São Paulo: Faculdade de Engenharia Industrial, Escola Superior de Administração de Negócios e Faculdade de Informática.

Os cursos oferecidos são Administração, Ciência da Computação e Engenharia – habilitações em Engenharia Civil; Engenharia de Automação e Controle; Engenharia de Materiais; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, em Computadores e em Telecomunicações; Engenharia Mecânica e Engenharia Mecânica com ênfase Automobilística; Engenharia Têxtil; e Engenharia Química. Oferece ainda cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Tecnologia e de Administração, entre outros; mestrado em Administração, Engenharia Elétrica, Mecânica e Química; e doutorado em Administração e Engenharia Elétrica.