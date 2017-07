Grupo IMAM realiza curso de analista de robótica 

Pensando nas profissões do futuro o Grupo IMAM desenvolveu em parceria com a Universal Robotics um programa que tem o objetivo de capacitar os profissionais que queiram ou já atuem com robótica, nas operações de Manufatura ou Logística. No curso Analista de Robótica, que acontecerá no dia 12 de agosto, os participantes vão poder observar, analisar, conceber alternativas, praticar a implementação de uma operação robotizada e analisar a viabilidade técnica e econômica no setor.

Entre os assuntos abordados estão o atual estágio do mercado em relação à automação das operações de manufatura e logística; qual o papel dos robôs no ambiente de inovação e a evolução das estratégias de gestão TOC, LEAN e 6SIGMA. Além disso, saber como a automação por robôs se viabiliza na otimização do uso da capacidade, na eliminação das perdas e na estabilidade dos processos também fazem parte da grade do curso. Os participantes do curso serão orientados sobre como aumentar a capacidade de operação em suas empresas, além de melhorarem a qualidade e a produtividade operacional, reduzirem a variabilidade de processos, minimizarem os riscos de acidentes e terem melhor desenvolvimento profissional se preparando para o futuro da manufatura e logística. Conteúdo programático: O atual estágio do mercado em relação à automação das operações de manufatura e logística; Qual é o papel dos robôs no ambiente de inovação e disrupção; A evolução das estratégias de gestão TOC, LEAN e 6SIGMA e como a automação por robôs se viabiliza na otimização do uso da capacidade, na eliminação das perdas e na estabilidade dos processos; A evolução exponencial dos Robôs nos últimos anos; Por que COBOTS (Robôs Colaborativos)? O que caracteriza um COBOT? A NR-12 – Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos e seus impactos nas operações Robotizadas; Filmagens: O curso apresentará diversas aplicações práticas dos robôs na Manufatura e Logística e os instrutores debaterão cada aplicação. Serviço Analista de Robótica (Manufatura e Logística) Data: 12 de agosto Horários: Das 08h00 às 18h00 Local: Sede do IMAM – Rua Loefgreen, 1057, próximo ao Metrô Santa Cruz, Vila Mariana – SP Mais informações pelo telefone (11) 5575-1400, ou WhatsApp (11) 99610-1728 Inscrições:www.imam.com.br



