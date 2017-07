Inscrições para a ‘10ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society’ são prorrogadas

Os interessados têm até dia 11 de agosto para inscrever seus times nas duas categorias: Livre e Veterano

As inscrições das equipes que participarão da décima edição da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” foram prorrogadas até o dia 11/08. O campeonato é realizado desde 2008 e é aberto exclusivamente aos servidores públicos estaduais. A Copa Cassems tem o objetivo de promover a saúde por meio da prática de esportes e a novidade desta edição é a inclusão do futebol feminino na categoria Livre. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de agosto, na sede da Caixa dos Servidores, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065, das 8h às 11h e das 14h às 16h, no setor Financeiro. O valor da inscrição é R$ 400,00, mais cheque caução no valor de R$ 500,00.

A copa será disputada em duas categorias: Livre e Veterano (acima de 40 anos) e a edição deste ano vai apresentar duas novidades: a inscrição on-line de atletas e a inclusão do futebol feminino na categoria Livre. No ato da inscrição, o responsável pelo time receberá login e senha para acesso ao site da Copa e, assim, inscrever os atletas, que deverá ser feita até 72 horas antes do jogo.

O coordenador da Copa Cassems, Wilson Xavier Paiva, explica que a inclusão do futebol feminino na competição aconteceu para atender diversos pedidos das servidoras que também queriam participar do campeonato.

“É com muito prazer que a Cassems convida todos os servidores públicos estaduais, seus dependentes e agregados, para participar da ‘10ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society’, competição que já é destaque no meio esportivo da nossa Capital. Nesta edição, atendendo a pedidos, incluímos as mulheres na Copa, com objetivo de estimular a prática do futebol feminino como meio de melhorar a qualidade de vida e proporcionar hábitos saudáveis. Contamos com a participação dos entusiastas e amantes do futebol bem jogado”, afirma.

Antes do início de cada edição da Copa acontece o Congresso Técnico, com o propósito de expor e discutir as regras do campeonato e o seu regulamento. Cada equipe teve um representante participando do Congresso, que definiu ainda os grupos da competição, nas duas categorias, Livre e Veterano. Neste ano, o Congresso acontece no dia 04 de agosto, às 17 horas, no auditório da sede da Cassems. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99965-8908.

Copa Saúde Cassems de Futebol Society

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores. Na primeira edição, seis equipes disputaram o campeonato e a equipe do Sindicato dos Agentes Patrimoniais foi a grande campeã. No segundo ano da copa, o número de equipes subiu para 16 e a vencedora foi a Fetems. Em 2010, foi criada a categoria Veterano e, dessa forma, 20 times disputaram o título que foi vencido pelo Sinpol, na categoria Livre, e pela Fetems na categoria Veterano. Na edição de 2011, 24 equipes disputaram os troféus nas duas categorias, sendo o time do BM/MS campeão na categoria Veterano e a ACS/1ºBPM na categoria Livre.

Em 2012, a copa voltou a ser disputada por 20 times divididos entre as duas categorias e, depois de quase 60 dias de competição, 40 jogos disputados e 183 gols marcados, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã na categoria Veterano vencendo o Sinpol e o time da ACP ganhou o primeiro lugar na categoria Livre batendo o time dos Bombeiros. Na sexta edição do Copa, a equipe dos Bombeiros foi campeã na categoria Livre e a Fetems vencedora na categoria Veterano.

Em 2014, 19 equipes disputaram a sétima edição do campeonato e o time da ACP levou o título pela categoria Livre e, na categoria Veterano, a equipe dos Bombeiros sagrou-se campeã. No ano seguinte, na sua oitava edição, a equipe da ACP venceu, mais uma vez, pela categoria Livre, e os Bombeiros levaram o título na categoria Veterano. Em 2016, A ACP conquistou o terceiro título seguido, pela categoria Livre, e, dessa forma, ficou em definitivo com o troféu transitório Ricardo Ayache. Pela categoria Veterano, o time do Sinpol-MS sagrou-se campeão da nona edição da Copa Cassems.Assessoria de Comunicação Cassems