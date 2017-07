Andradina-SP: Tamiko participa de palestras no Dia do Agricultor

Andradina/Secom/Prefeitura

A prefeita Tamiko Inoue participou na manhã desta sexta-feira (28) de evento alusivo ao dia Dia do Agricultor comemorado nesta data, que aconteceu no recinto de exposições “Miguel Rodrigues da Silva” (Expoan).

O Governo de Andradina tem em sua estrutura de trabalho políticas específicas para o homem do campo e para a agricultura familiar, sendo um dos precursores na criação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, além das Secretarias de Agricultura e a de Meio Ambiente com projetos voltados para a área.

“A agricultura em especial a familiar tem grande valor para nós. São responsáveis por aproximadamente 70% dos alimentos que consumimos na cidade, girando a economia da região e ainda mantendo a preservação ambiental, além de honrarem a nossa origem, por isso, procuramos fazer o máximo para atender o agricultor da melhor forma”, disse Tamiko.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Fernando Magno palestrou sobre a otimização do sistema de comercialização para o desenvolvimento agrícola.

“Nossa missão enquanto Governo Municipal é facilitar e melhorar cada vez mais a vida dos agricultores não só de Andradina, mas de toda região, com ações que façam os produtores sempre mais qualificados e capacitados para o mercado em crescimento”, ressaltou Magno.

Realizado pelo Procampo e coordenado pelo engenheiro agrônomo, Carlos Bento Nascimento Rocha, o ciclo de palestras do Dia do Agricultor contou também com a experiência do técnico em pecuária de corte, João Vitor Yamaguti palestrando sobre o tema, tecnologia Tortuga minerals e apresentação da DSM; o gerente de agronegócios do Banco do Brasil, Eduardo Berchiol falou sobre linha de crédito e o engenheiro agrônomo, Gustavo Souza L. Sant’Anna sobre irrigação alas móveis.

E também, a gerente de agronegócios, Caixa Econômica Federal, Sueli Marin N. Concia, que falou sobre linha de crédito para a safra 2017/2018; o engenheiro agrônomo, Atílio Batista Pacce esclareceu as dúvidas sobre crédito rural – Pronaf e FEAP; já o engenheiro da Raízen – Unidade de Andradina, Tiago Sabongi Izeppi palestrou sobre Manejo de pragas na cana-de-açúcar e o encerramento ficou por conta do assessor ambiental da Carlupe, Dr. José Alves Pereira que discursou sobre código florestal e formas de regularização da reserva legal.

