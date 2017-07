UPL lança três soluções no Congresso da Andav em São Paulo

Evento traz Gestão como tema principal para os dias 14, 15 e 16 de Agosto

Diante de boas perspectivas de crescimento no agronegócio, como divulgou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e em vista de excelentes resultados nos últimos anos registrados na UPL, que cresceu 40% no último ano se comparado ao mercado, a Andav vem em tempo discutir um tema que tem permeado o dia-a-dia da empresa. A entidade que emprega mais de 50 mil profissionais e é responsável pela comercialização de 70% dos insumos, aproveita o momento para trazer o protagonismo do setor e alertar a mudança do perfil do empresário que atua com um olhar mais estratégico.

Nesse momento a UPL aproveita seu estande para apresentar seus três lançamentos do ano: FASCINATE, SPERTO e START e também para trazer produtos que são sucesso no campo e de vendas no mercado Agro. “A UPL reconhece a importância da atuação dos distribuidores para o bom atendimento dos agricultores brasileiros e, por este motivo, apoia as iniciativas da Andav para o desenvolvimento do setor. É um prazer participar novamente desse Congresso que se tornou um evento de destaque na agricultura brasileira.”, conta Rogério Rangel, Diretor de Marketing da UPL.

FASCINATE

Essa é mais uma ferramenta para auxiliar o produtor no manejo de plantas daninhas resistentes no momento pré-plantio e melhorar a qualidade da colheita. O Fascinate tem se mostrado eficaz no controle das duas das principais ervas daninhas, que hoje são resistentes ao Glifosato: Buva (Conyza bonariensise Capim Amargoso (Digitaria insularis). Em uma agricultura que possui cada vez menos áreas agricultáveis é preciso fazer mais com menos. “Oferecemos um portfólio completo desde o plantio com tratamento de sementes, até produtos pós-colheita, que auxiliam o produtor rural a ter uma agricultura mais produtiva e rentável”, completa, Luciano Zanotto, Gerente de Herbicidas da UPL.

START

Start é um inseticida a base de Fipronil, tem o modo de ação único que confere alta eficiência no controle das pragas. “O tratamento de sementes tem especialidade nas pragas iniciais, promovendo, assim, a garantia de estande nas lavouras brasileiras. O Start reforça a importância de um manejo inteligente de pragas, desde a fase inicial no tratamento de sementes, até às aplicações foliares”, pontua Rafael Pereira, Gerente de Inovação e Desenvolvimento.

SPERTO

O mais novo inseticida multiuso do mercado, que além de controlar com alto desempenho importantes pragas, também age sobre ácaros e possui grande seletividade a inimigos naturais. “O Sperto é uma combinação única de dois ingredientes ativos, que juntos proporcionam excelente controle sobre insetos em vários cultivos. Nas culturas da soja, milho e algodão ele completa o portfólio de inseticidas da UPL, que já conta com Perito que é um grande sucesso entre os agricultores”, explica Rogério Rangel.

SOBRE A UPL

A indiana UPL é uma empresa global que traz soluções inovadoras e sustentáveis em proteção de cultivos para o agricultor. Fundada em 1969, a companhia atua hoje em mais de 86 países com 28 fábricas que desenvolvem, fabricam, formulam e comercializam produtos da mais alta qualidade, segurança e tecnologia.

No Brasil, com 11 anos de atuação, a empresa está entre as maiores do segmento com faturamento global de mais de US$ 2 bilhões e ações na Bolsa de Mumbai. A indiana conta com fábrica e estação experimental em Ituverava-SP e foi eleita em 2016 como a melhor empresa para se trabalhar pela Great Place to Work® em parceria com a Revista Época. Por meio de seu trabalho com produtores e pesquisadores para encontrar soluções mais eficientes para campo e através de novas formulações e produtos, equipe especializada e expansão de portfólio, conta com forte presença nos mercados de soja, milho, cana-de-açúcar, arroz, café, feijão, citros, algodão, pastagem e hortifrúti.

