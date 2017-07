Governo de Andradina garante recursos para modelamento de estradas rurais e câmara fria no Incra

Andradina/Secom/Prefeitura

Uma equipe do Governo de Andradina esteve reunida, na tarde desta quinta-feira (27), em São Paulo, com o superintendente adjunto do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Edson Alves Fernandes, e confirmaram a liberação de recursos para moledamento de estrada rurais e a instalação de uma câmara fria na Central de Distribuição de Alimentos.

Na comitiva, representando a prefeita Tamiko Inoue, estavam o secretário de Governo e Gestão Participativa, Marcio Arai, o assessor de Desenvolvimento Agrário, Fabrício Henrique Mazotti e a assessor Bruno Barbosa. A boa notícia foi dada por Edson Alves em nome do superintendente do Incra em São Paulo, Alexandre Pereira da Silva.

A liberação do recurso de R$ 238 mil para o moledamento das vias da zona rural é um pedido antigo do Governo de Andradina, ainda na gestão do ex-prefeito Jamil Ono, e encabeçado pela Câmara Municipal, pelo vereador Joaquim Justino da Silva, o Joaquinzão. “Estávamos empenhados já que a recurso ajudará no dia a dia de muitas famílias”, comentou Joaquinzão.

Já a câmara fria vem para melhorar a Central de Distribuição de Alimentos e o Banco de Alimentos, localizada no bairro Gasparelli, e que fazem parte de um convênio firmado entre o Governo de Andradina e o Governo Federal através do Incra.

A Central já está sendo utilizada para o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), que atende famílias e entidades assistenciais e foi projetada para uma organização eficiente através de um galpão e um bloco administrativo, além de uma plataforma para facilitar a descarga da produção, em uma área construída de 462,31 m².

“As duas conquistas para o município vem para facilitar o escoamento da produção na zona rural e fortalecer homem do campo e assim ajudar ao desenvolvimento de todo o município”, comentou o secretário de Governo, Marcio Arai.

