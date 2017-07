Hospital Santa Cruz realiza 2º Encontro do Projeto de Tele Radiologia

Com o tema neurocirurgia, o encontro online de profissionais da área da saúde visa a troca de informações médicas em tempo real, auxiliando no diagnóstico e no tratamento dos pacientes

Dando continuidade a bem-sucedida parceria e atendendo a um pedido do Governo Japonês, o Hospital Santa Cruz realiza no próximo dia 04 de agosto o 2º Encontro do Projeto de Tele Radiologia, promovido com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) em parceria com a Fujifilm, que disponibiliza a tecnologia Synapse PACS para conexão em tempo real.

Com início às 11h e previsão de término às 13h, participarão da conferência os médicos do Hospital Santa Cruz, do Hospital Universitário da USP e do Hospital Amazônia. A tecnologia utilizada permitirá que as entidades analisem dois casos neurocirúrgicos, os quais serão ilustrados com imagens médicas digitais, visualizadas por meio de uma rede integrada. Dessa forma, todos os médicos poderão avaliar os exames dos pacientes, identificando cada caso, desde a entrada no hospital até a resolução dada pelo corpo clínico, proporcionando uma troca positiva de conhecimentos médicos.

A primeira fase deste projeto foi concluída com a implantação do sistema pela Fujifilm nas três primeiras instituições envolvidas. Em seguida, iniciou-se a segunda etapa, referente à maturação desta experiência com o 1º encontro, que ocorreu no dia 23 de junho, quando foi abordado o tema abdômen com a participação dos médicos Dr. Julio Shoiti Yamano, Dr. Ricardo Mazzeti Guerrini, Dr. Dalton Lucas Issami Haga, Dr. Domingos Alberto Fernandes e Dr. Leonel Fernandes do Hospital Santa Cruz; Dra. Brenda Martines do Hospital Universitário da USP e do Dr. Waldônio Vieira do Hospital Amazônia.

A terceira fase do programa está prevista para acontecer ainda neste ano, com a possibilidade de integrar outras instituições, a fim de intensificar a troca de informações médicas, em tempo real, auxiliando o diagnóstico e tratamento dos pacientes, mesmo em áreas remotas no Brasil, oferecendo suporte por meio de determinadas especialidades com certa escassez em algumas regiões do país.

E em futuro próximo, devido à parceria já firmada do Hospital Santa Cruz com a Universidade de Tsukuba e o bom relacionamento do Hospital com a Universidade de Osaka, ambas do Japão, este projeto pode ganhar amplitude internacional, proporcionando o acesso a outras inovações e tecnologia.

Na visão do Dr. Julio Yamano, diretor técnico do Hospital Santa Cruz e coordenador do projeto, a segunda edição do encontro possibilitará uma rica troca de experiências, ampliando o conhecimento dos profissionais e melhorando a capacidade diagnóstica, além de conferir mais um passo na otimização do atendimento médico-hospitalar brasileiro.

Da mesma forma, o Dr. Leonel Fernandes, superintendente geral do Hospital Santa Cruz, acredita que a iniciativa está totalmente alinhada aos objetivos da Instituição. “Buscamos cada vez mais conhecimento científico, a fim de consolidar o HSC como um centro de referência nos campos da medicina e saúde no Brasil. E ter a tecnologia a nosso favor aumenta a amplitude da troca de informação com outras Instituições”, afirma.

Já o Dr. Domingos Fernandes, diretor clínico do Hospital Santa Cruz, destaca a forma como os casos são mostrados. “No dia 04 teremos mais uma oportunidade de contar com uma tecnologia de ponta, que torna viável a análise e interpretação das imagens, possibilitando ter uma visão global do estado real de cada paciente sem que o mesmo tenha que sair do seu local de origem”, conclui.

Sobre o Hospital Santa Cruz

Fundado para atender os imigrantes japoneses com o compromisso em oferecer um atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil, em 2017, completou 78 anos dedicados em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população. Atualmente é referência em Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia e Cardiologia, sendo reconhecido também pela tecnologia de ponta em tratamentos, ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, e atendimento humanizado com profissionais bilíngues.

São mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar, tendo 36 especialidades no Ambulatório, além do Pronto Atendimento e dois Centros Cirúrgicos – Geral e o Oftalmológico – capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141 leitos distribuídos em apartamentos, enfermarias e conta ainda com 10 leitos de UTI Geral, 10 de UTI Neurológica e 10 na Unidade Coronariana, mais uma unidade específica para o transplante de medula óssea, modernas instalações na área de hemodinâmica e serviços diagnósticos de análises clínicas e de imagem para realizar exames com precisão, segurança e agilidade.

Site: www.hospitalsantacruz.com.br

Facebook: www.facebook.com/santacruzhosp

LinkedIn: www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz

Twitter: twitter.com/santacruzhosp

Instagram: www.instagram.com/santacruzhosp

Mais informações para a imprensa

A4&Holofote (11) 3897-4122

Priscilla Tavollassi – priscillatavollassi@a4eholofote.com.br

Elisa Zaghen – elisazaghen@a4eholofote.com.br